IMAJU VIŠE TETOVAŽA OD MUŠKARACA, O SILIKONIMA DA NE PRIČAM Voditeljka se obrušila na današnje žene, a JEDNO zamera majkama

Aleksandra Ivanović više od dve decenije radi u Informativnom programu, a deceniju uglavnom u Jutarnjem programu.

Koliko vam imponuje što su vas pojedini mediji prozvali srpska Merilin Monro?

- Pa lepo, ali to svakako ne shvatam ozbiljno.

Koliko vam često dođe da kažete za sebe da ste “žena zmaj”?

-Svaki dan (smeh). Pa svaka žena je i žena zmaj. Posebno one udate i što imaju troje i više dece. One imaju moje divljenje. Moja baka Dragica je za mene recimo bila prava žena zmaj. Trudim se da se svakim danom menjam na bolje, da rastem u duhovnom smislu i otvaram svoju svest. Da nazim svoje unutrašnje biće i jačam veru.

Šta je ono što muškarci nikada neće shvatiti kada su žene u pitanju?

- Mislim da se muškarci i žene nikada neće shvatiti. Ali to možda i nije poenta. To je kao jing i jang. Različiti ali se savršeno uklapaju. Važno je da pokušavamo da se razumemo ali za to je potrebno mnogo truda i tolerancije. Ne znam zašto to već vekovima teško ide. Veliku ulogu u tim odnosima igraju društveno nametnute norme ponašanja i vaspitanje. Po meni, ključnu ulogu u formiranju ličnosti muškarca igra upravo žena, odnosno majka. Nije mi jasno zašto majke ne vaspitavaju sinove da budu verni, požrtvovani, vredni, da cene ženu da joj pomažu, da je doživljavaju kao partnera i da će uz takvo ponašanje svima biti bolje. S druge strane i žene snose svoj deo krivice u današnje vreme. Preuzele su ulogu muskarca, imaju više tetovaža i mišića od njih, o silikonskoj estetici da ne govorim. Dečka ili muža traže proporcionalno marki kola koja voze i saldu u banci. Tako da ni ja baš ne shvatam žene danas pa me ne čudi ako su i muškarci zbunjeni.

