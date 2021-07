RAZOČARAO SE U ESTRADU! Joca Stefanović BRUTALNO o kolegama: Nije trebalo da im VERUJEM, zato sam ODUSTAO od pevanja!

Joca Stefanović jedan je od najpoželjnijim pevača na domaćoj estradi. Poznato je da od devojaka ne može da se odbrani, a čime ih to osvaja otkrio je našoj Kurir televiziji.

- Ne znam na šta padaju, časna reč. Šta neko vidi u meni: mali sam, skraćen, pevač sam, nisam neka prilika. Koja bi me majka htela, nas već bije glas da smo švaleri. Eto, to su već četiri razloga zašto neko ne treba da bude sa mnom - kaže Joca i dodaje da je viša sila to što ga devojke vole.

Kako navodi, veruje da je privlačan samo zato što je opušten i prirodan.

Njegov profil na društvenoj mreži Instagram pun je golišavih fotografija na kojima pokazuje mišiće.

- To je dokaz da je u proteklih godinu dana samo trenirao, sada zbog obaveza idem malo slabije u teretanu - kaže i ne krije zadovoljstvo što sada radi više nego ikad.

- Kao da mi se podigla popularnost naglo, baš dosta nastupam, dobio sam volje da radim i novu pesmu.

Iako se u jednom periodu, razočaran u estradu, posvetio studijskom poslu, sada se opet vraća pevanju.

- Ima mnogo priča koje su iza svega ovoga. To zašto nisam hteo da se bavim pevanjem, zato što sam se razočarao u neke stvari, u neke ljude. Donosio sam odluke koje nije trebalo da donesem - kaže Joca za Kurir televiziju.

Ono što sve interesuje, kada je Joca u pitanju, jeste njegov emotivni status, o kome nije bio raspoložen da razgovara.

