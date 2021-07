POSTOJI TEŽA I TAMNIJA STRANA ŽIVOTA, ALI NAUČIŠ DA ŽIVIŠ! CECA o bolnim trenucima, otkrila i koje su joj SUZE najteže PALE!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović danima se nalazi u Crnoj Gori, gde je nedavno održala koncert pred nekoliko hiljada ljudi u Budvi. Tim povodom Ceca je, najpre, govorila o svojim koncertnim aktivnostima, a potom i o svom životu.

foto: Printscreen/Premijera

- Kada se peva pred velikim masama, ogromna je odgovornost da sve bude pod kontrolom, da sve bude super, da ljudi dođu i odu samo zbog onoga zbog čega su i došli, a to je da se dobro provedu i provesele, ali je ogromna odgovornost da se nekome nešto ne desi. Svi ti ogromni prostori, pogotovu sam ponosna na Marakanu, Ušče 1, Ušće 2... Na tu količinu ljudi, preko 100.000 ljudi i da nemate nijedan incident, mogu biti samo ponosna – rekla je Ceca, pa otkrila koje pesme voli da peva pred svojom publikom:

- Ubacila sam neke nove balade, uslovno rečeno nove, to su sve stare balade sa starijih albuma, jer ih publika jako voli. Ne stigoh da otpevam "Neću dugo", jer su mi se nekako zaređale balade... Ali da sam otpevala sve, krenuli bi u sedam ujutru sa Top Hila, znači ređaj, ređaj pesme, i onda svako iz publike ima neku željicu, ja čujem, i onda tu pesmu sledeću otpevam. Ja ne znam gde da smestim u dva, dva i po sata sve te pesme... Zato imamo Ušće, gde pevam četiri sata i valjda će svi biti zadovoljni – kaže kroz smeh balkanska zvezda.

foto: Printscreen/Premijera

- Volim da gledam lica ljudi, i kada vidim da su oni srećni, prosto čitam reakcije sa njihovih lica. I po tome negde i pravim repertoar automatski na bini, nemam onako poslagan za početak koncerta, pa se zna neki redosled, nego prosto po atmosferi i energiji ljudi ja pevam sledeću pesmu – otkriva Ceca.

Ona je otkrila i kada se u životu nije osećala kao lavica.

- Pa, svi imamo te neke trenutke u životu kada ti budu jako teški, pa kažeš: "Bože, ovo nikada neće proći, ovo je kao zona sumraka", ali sve ima rok trajanja, i lepo i ružno. Čovek se kroz život nauči da ništa ne traje večno i kada se pomiriš sa tim, da život nije samo satkan od najsrećnijih i najlepših situacija i trenutaka, već da postoji i ona malo teža i tamnija strana života, prosto naučiš da živiš. To je kao plivanje u moru, jači talasi, mirno more ili bura, pa sad, ko kako zna da pliva bude spasen ili potone – priča ona, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Premijera

- Najteže suze su mi bile one koje su padale nagore. Marina je napisala jednu sjajnu metaforu, ona je potpuno neponovljiva, i sve što je napisala za mene zaista su antologijski tekstovi. Što se tiče tih suza koje padaju nagore, to su sve one suze koje smo prolili zbog ljudi koji više nisu sa nama, koje više nikada nećete videti. To meni ima to značenje, žal za tim ljudima – priča Ražnatovićeva.

Ceca se dotakla i svoje dece, Anastasije i Veljka, na koje je jako ponosna.

- Ja sam njima jedini roditelj i to je posebna veza. Zaista osećam ogromnu ljubav i od Veljka i od Anastasije, ja sam ih odgajila da budu takvi. Da imaju osećaj za porodicu, da znaju da pokažu ljubav i iskažu svoja osećanja, jer emocija se ne treba stideti, emocije treba deliti – zaključuje Ceca u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M.

