ŠOK INTERVJU IVANA MARINKOVIĆA: Ne znam kako se Goca udala u CRKVI, niko me nije obavestio da smo RAZVEDENI! Miljana mi NUDI DETE

Ivan Marinković po treći put je završio "Parove" kao drugoplasirani. Njega to nije previše razočaralo, jer je dobio posao voditelja, te će sledeće sezone biti domaćin, a ne učesnik.

Nakon izlaska u spoljni svet posvetio se vezi s devojkom Jelenom, ali ga je i iznenadila vest da se njegova bivša žena Goca Tržan udala u crkvi za supruga Rašu Novakoviću. Ivan tvrdi da on nikakav zahtev za razvod njihovog braka u crkvi nije podneo, niti je dobio obaveštenje da su razvedeni.

- Ovo uopšte nije zezanje. Jelena i ja smo pre neki dan bili u manastiru Rakovica. Crkveni brak mora da se razvede, moramo i Goca i ja da prihvatimo crkveni razvod, to je mnogo važno da bi smo mogli da sklopimo brakove s drugim partnerima. Međutim, ona se navodno crkveno razvela bez mene. Otac u manastiru mi je rekao da je ona ili slagala ili pre nekoga to uradila bez mene. Morao bih od crkve obavezno da dobijem da sam razveden. Svakako, drago mi je što je obavila crkveno venčanje, ona je sa tim čovekom već šest, sedam godina.

Hoćeš li se i ti venčati s Jelenom?

- Hteli smo da se venčamo. U manastir smo otišli jer radimo na porodici. Otac nam je rekao da moramo prvo crkveno da budemo venčani da bi nam čitao molitve za potomstvo. Vereni smo i nadam se da ćemo što pre imati svoju porodicu.

U kakvim si odnosima sa ćerkom Lenom?

- Nije se to ništa puno promenilo. Ona je velika devojka, ima 14 godina. Ne želim od toga da pravim neku pompu. Čujemo se, puštam da to sve ide polako.

Jesi li video sina Željka?

- Znam da su Marija i Siniša loše, ali mi ona nije jasna. Ona sada hoće da meni da dete. Rekla mi je evo ga tebi, ja ne mogu, nisam sposobna sama da ga čuvam, nemam uslova, nisam psihički stabilna, a mama i tata su mi bolesni. Nudi mi dete kao sapun, a posle kaže šalila sam se. Ovih dana idem za Leskovac pa ću da odem i u Niš. Mnogo mi je žao zbog Siniše i Marije, oni su divni ljudi, ja sam sa njima u kontaktu. Nisam siguran koliko je dobro za Željka da se sada preseli odjednom kod mene, tu će morati i socijalni radnici da se uključe.

Smeta li ti što odrasta u rijalitiju?

- Uh, ne znam šta bih rekao jer nisam kompetentan. To jesu nezdravi uslovi, Marija i Siniša su to prihvatili jasno nam je zbog čega, ali hvala i tom čoveku koji je organizovao da njemu tamo bude dobro i da ide u vrtić. Na Jeleninu inicijativu nas dvoje smo odneli Željku u Šimanovce poklone za Novu godinu i to cu uvek da uradim. Dok god je on mali i tu su Marija i njegova majka, to na njega ne utiče toliko loše, ali ne bih voleo da odrasta u rijalitiju.

Kako komentarišeš Miljanin odnos sa Zolom?

- Pratio sam sve pred ulazak u "Parove", to je jezivo. Ne znam da li je on nju navukao na nešto, mislim da je on iskoristio Miljanu kao rijaliti igrača. Ona je podnela veliki teret, to mora da se zna. Miljani želim svu sreću i sve najbolje.

Koliko se Miljana razlikuje privatno i u rijalitiju?

- Nikako, ista je! Miljana i ja smo sa njenim rijaliti trudnoćom podigli rijaliti na vecć nivo i napravili obrt u tom programu. Rijaliti nikada više neće biti što je bio. Ona je prva koja je zatrudnela, pa rodila i gajila dete tamo.

Kako gledaš na rijaliti prevare bračnih partnera?

- Grozno. Ta priča da se to radi zbog para je glupa, o tome neću da slušam. Strašno je što je to postalo toliko svakidašnje. To je postalo normalno, ali je očigledno i dalje zanimljivo. Gledao sam snimke šta su uradili Janjuš i Ša, to je najveći blam na svetu. Ti ljudi su javne ličnosti više nego ja, pevači. Oni treba posle negde da pevaju. Ivan Gavrilović je isto ostavio ženu i sada živi svoj život. Da sam ja to uradio, bio bih razapet na Terazijama. Prevare se dešavaju, ali moralne vrednosti su odavno poremecene.

