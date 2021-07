PROŠLO JE 3 GODINE OD SMRTI MISICE DIJANE MILOJKOVIĆ: Rada Manojlović setila se njene BORBE i podelila poruku koja SLAMA SRCA FOTO

Rada Manojlović prisetila se misice Dijane Milojković koja je preminula od teške bolesti 2019. godine.

Pevačica je podelila dirljivu poruku onih koji su voleli Dijanu i rastužila svoje pratioce na Instagramu.

foto: ATA Images

"Anđele, ne samo danas, ne samo na ovaj datum. Datum koji nikako nismo želeli da nam bude obeležen na ovaj način.. Setimo te se svakog dana. I evo posle dve godine, i dalje ne znamo na koji način da se pomirimo da nas neće više dočekati tvoj osmijeh, tvoja divna slika, tvoja energija, ljubav koju si pružala svima nama, reči kojima ćemo svi da gledamo na život u lepšem smislu. Ali ostavila si trag u svakome ko te poznavao na bilo koji način. Baš trag kakav si želela. A to je da nikad ne posustajemo koliko god tereta da padne na naša leđa. Ni ti nisi izgubila svoju borbu, ti si je izborila. Do kraja. Ali Bogu je jednostavno nedostajao gore neko takav. I otišla si, na neko lepše mesto, tamo gde nema bola, nema ničega što će da te mori. Svi ćemo tamo, jednom. A do tada ti nas čuvaj, čuvaj svoje najmilije, tu si u svakom njihovom treptaju, svakom dahu. Najlepša ružo, otišle su tvoje latice ali ovdje nikad nisu izgubile miris", piše u potresnoj objavi.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Dijana je umrla od karcinoma 22. jula 2019. godine. Ona je dospela u središte interesovanja domaće javnosti zbog svog nesvakidašnjeg odnosa prema karcinomu, budući da ju je borba sa ovom opakom bolešću pretvorila u motivacionog govornika i nekoga na koga se ugleda na hiljade ljudi.

Ona se neumorno trudila da vlastitim primerom ulije nadu svima onima koji su u istoj ili sličnoj situaciji.

Inače, Milojkovićeva je bila u vezi sa Stefanom Karićem, učesnikom rijalitija.

foto: Printscreene Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

