OVOG LETA ODMOR U GRČKOJ SE IPAK ISPLATI: Ultra All inclusive za hotel 5* = 7 noći od 1099€ po sobi

Grčka je i dalje sigurna letnja destinacija, čak se traži mesto više u hotelima na Halkidikiju. Ultra all inclusive na 7 noći u hotelu 5* od 1099 evra po SOBI.

S obzirom na situaciju koja je zadesila ceo svet prošle godine, potpuno je u redu da osećate zabrinutost kako će vaš odmor proteći na nekoj letnjoj destinaciji. Najviše interesovanja naravno postoji za grčkim letovalištima. Mesta za brigu nema, jer je situacija u Grčkoj pod kontrolom, i nema razloga da se ne opustite i uživate na nekoj od najlepših plaža Mediterana.

Kako saznajemo u agenciji “Travelland” mesta ipak ima, ali u nekoliko atraktivnih hotela na poluostrvu Halkidiki, i u Olimpskoj regiji.

U živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria), dobro je ušuškan Cronwell Platamon Resort 5*. Od Soluna je udaljen jedno 100 km a samo 1,5 km od mesta Platamon. Ovde ćete naći idealno mesto za dečiju zabavu, mir i tišinu za roditelje. Hotelski kompleks se prostire na skoro 60.000m2 mediteranskih vrtova. Slobodnih mesta ima od 31.7. a ostali termini na 7 noćenja do kraja letnje sezone su: 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29. avgust; 04, 05, 11, 12. septembar. Najniža cena po SOBI uz ULTRA ALL INCLUSIVE uslugu iznosi 1099 evra za standardnu sobu sa pogledom na more.

Na prvom poluostrvu Halkidikija, Kasandri, u blizini mesta Possidi, a 24 km od mesta Kalitea smešten je luksuzan hotel Possidi Holidays Resort 5*. Idealan je za odmor, zabavu i rekreaciju jer mu pozicija na samoj plaži to i dozvoljava. Boravak na 7 noći uz uslugu polupansiona košta 1220 evra u julu (cena po SOBI), a u septembru 769 evra. Mesta ima već od 25.7. (ostali termini su: 31.7; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.8; 4, 5, 11, 12, 18, 19.9.)

Hotel okružen bujnom vegetacijom i smešten na dugoj peščanoj plaži sa zlatnim peskom, a 800 metara od mesta Kalitea je popularan hotel Pallini Beach Hotel 4*. Deli teritoriju sa hotelom Athos Palace. Sastoji se od centralne zgrade od devet spratova i jednospratnih bungalova. Bez sumnje, savršen je izbor za porodice, parove i pojednince svih starosnih doba. Zlatne peščane plaže, slikoviti zalivi, tradicionalna sela, mala priobalna ostrva i zaklonjene uvale, čine Pallini Beach odličnim izborom za vaš letnji odmor. Možete rezervisati boravak na 7 noćenja već od 25.7. po ceni od 1019 evra (ostali termini su: 31.7; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.8; 4, 5, 11, 12, 18, 19.9.). Ukoliko je 7 dana na moru premalo, postoji i opcija od 10 noćenja po najnižoj ceni u sezoni od 699 evra (cena po sobi).

O svm hotelima u Grčkoj se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija “Travelland” otvara svoja vrata svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

