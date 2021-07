ZORICA MARKOVIĆ SVE PARE OD RIJALITIJA SPISKALA: Svađala se sa Darkom Lazićem zbog 50.000 €, a evo da li joj još duguje za CEH

Zorica Marković, koja je poslednjih godina učesnik rijalitija, otkrila je da je pare od Zadruge davno potrošila, a i da joj Darko Lazić ništa ne duguje.

- Ja sam pare od "Zadruge" odavno potrošila. Nisam podigla kredit. Nije važno odakle mi novac. Ljudi su tražili da otvorim restoran - izjavila je Markovićeva.

Zorica je rekla i da je kod nje Darko Lazić dobrodašao s obzirom na to da joj je, navodno, jednom prilikom ostao dužan:

foto: Nikola Anđić

- Naravno da jeste. Nije on ostao dužan, drugi su trebali da plate, on je dobro dete. Neka brine svoju brigu, čujem da ima dosta problema. Ja nikada nisam rekla da on duguje, to je bila šala. Bilo je veliko društvo, zapili su se, a Darko nije ostao dužan nikada. To je dezinformacija - istakla je Zorica.

Podsetimo, Zorica Marković izjavila je da joj kolega Darko Lazić i dalje nije vratio novac koji joj navodno godinama duguje.

- Kada je pre dve godine gostovao u "Zadruzi", sedeli smo sa Janjušem i razgovarali da nas troje otvorimo neku kafanu. Šalili smo se da se zove "Daleko bilo" i tada sam onako iz zezanja rekla "Prvo da sa Darkom izravnam račune", kad plati ceh, možemo da sarađujemo!" Kao da sam ga ubola u oko. Samo to spominje. Od tog ceha je prošlo četiri godine i ja sam platila u restoranu taj dug od nekih 50.000 dinara i kraj priče - rekla je pevačica tada za preneli su mediji.

foto: Printscreen/Happy, Printscreen/Magazin In, `

kurir.rs/alo

