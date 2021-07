ĐANI BEZ SLAĐE ODUVAO SVEĆICE I ŠOKIRAO OBJAVOM! Evo kako je folker proslavio rođendan, a žena s mora mu poslala originalan POKLON

Radiša Trajković Đani proslavio je 49. rođendan, a slavlje je proteklo bez njegove supruge Slađe, koja se nalazi na letovanju sa ćerkom, sinom, snajkom i unukom.

Iako je uvek supruga bila zadužena za organizaciju slavlja, ovaj put je to uradila izdaleka, a sve je bilo tu - torta sa svećicama, baloni i za to se pobrinuo sin. Slađa mu je poslala poljubac, što se može čuti na videu: "Ovo ti je od Slađe".

Đanijeva supruga je pevaču čestitala rođendan i na društvenoj mreži.

"Srećan rođendan, ljubavi, volim te najviše", napisala je uz zajedničke fotografije.

Đani ovog leta nema vremena da se odmara i letuje, sve vreme nastupa i peva i zbog toga nije otišao sa porodicom na more. To je odmah podgrejalo priče da se Slađa i on razvode. Sad je ponovo zaintigrirao javnost i fanove kada je na Instagram storiju postavio fotografiju kako potpisuje jedan papir, napisavši: "Gotovo je..."

Mnogi su odmah pomislili da je reč o papiru za razvod braka, ali Đani je izjavama za mediji pre nekoliko dana sve demantovao.

"Gde se razvodim, ja nikad nisam lepše živeo sa ženom nego sada. To je ludost, ja sam sada dobio unuče, tek sada treba da živim sa familijom, kakvi razvodi. Sad mi je najlepše na svetu", jasan je bio Đani.

