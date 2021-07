U OVOM LUKSUZU UŽIVAJU STEFAN I MISICA: Karić je u vili sa bazenom pravio LUDE žurke, a sad planira da se skroz preseli

Stefan Karić živi u porodičnoj kući na Zvezdari, u kojoj živi sa ocem Osmanom i maćehom Kristinom, ali ne i sadašnjom devojkom Jovanom Ljubisavljević.

Srećan je zbog ogromne podrške naroda koju ima njihova ljubav i kako ističe nije se nadao unutar rijalitija da je to baš tako u stvarnom životu.

- Shvatili smo da imamo veliku podršku nakon rijalitija i zbog toga smo zadovoljni. Da smo znali da imamo toliko veliku podršku, još dalje bismo dogurali sigurno - kaže Stefan Karić.

- Komuniciraću sa određenim zadrugarima, ali oni neće znati šta im ja mislim. Tapšali su me po ramenu, a iza leđa me ogovarali. Poručiću im samo da me se paze. Došlo je mojih pet minuta i neću im dozvoliti da me unište. U zatvorenom prostoru su želeli da unište Jovaninu i moju ljubav, ali na kraju im se nije dalo. Ljubav je pobedila, oboje smo se potrudili da uspemo i nastavimo tamo gde smo stali – smatra Karić koji planira zajednički život sa Jovanom, ali ne u velelepnoj vili.

- Planiramo zajednički život, ali smo trenutno svako u svojoj kući. Plan je da živimo u našem zajedničkom stanu. Niti će se Jovana seliti kod mene, a niti ja kod nje. Rano je još o svemu tome da razmišljamo, tek smo izašli iz rijalitija - govori bivši zadrugar koji najčešće provodi vreme u dnevnom boravku.

- Tu se najčešće obavljaju moji ozbiljni razgovori s ocem. To je prostorija za ozbiljne situacije. Retko kada baš tu provodim vreme, ali kada je nešto delikatno tu sastančimo - kroz osmeh poručuje Karići napominje kako on nije bio zadužen za dizajn kuće.

- Nisam birao ni dizajn ni boje. Za sve su zaslužni Osman, njegova partnerka Kristina, kao i njena majka. Biblioteka je tu, jer sam pročitao ovde sve knjige koje vidite. Od ukućana najviše vole da čitaju Kristina i Goca, ne postoji knjiga koju nisu pročitali, i to ih uvek opušta - izjavljuje Stefan i dodaje: Šank je moja teritorija, mada nisam često pravio žurke s društvom. Imao sam periode da okupljam prijatelje, ali to je iza mene. Održavanje kuće je zahtevno, ne bi bilo u redu da pravimo haos. Sednem sa svojim društvom, popijemo koju. Ali najčešće se dešavalo da iznajmimo kuću i da tamo pravimo potpuni rusvaj – zaključuje Stefan.

