IVAN MARINKOVIĆ ĆE TEK SAD DA SE ŠOKIRA! Nije bio ni CRKVENO venčan sa Gocom: Crkva nije KIOSK, i za Rašu sam tražila BLAGOSLOV

Crkveno venčanje Goce Tržan i njenog dugogodišnjeg supruga Raše Novakovoća obradovalo je mnoge, ali je ovo ipak iskoristio pevačicin bivši muž Ivan Marinković kako bi se oglasio u medijima i svima ubacio crva sumnje pitanjem - Kako se ona udala, kad se mi nismo razveli?

Marinković je izjavama o tome da nije obavešten da su se Goca i on razveli u crkvi, podigao veliku prašinu. On je čak izrazio i sumnju u to da je Tržanova obmanula crkvu i rekla da je razvedena od njega, a da to nije.

- Ne, ja sam lagala i sveštenika, i patrijarha i sve u crkvi! Naravno da sam razvedena u crkvi. Prošla sam posebnu proceduru kako bih se razvela i to je završena priča. Trajalo je neko vreme, ali sam se razvela. Ne znam šta ko priča, ja sam ispoštovala proceduru koju je crkva od mene tražila, sve mejlove sam poslala i dobila razvod - u dahu je izgovorila Goca koja se osvrnula na izjave Ivana Marinkovića o tome da je možda slagala crkvu da se razvela od njega.

- Prvo ja to ne bih uradila zbog sebe, nikada. Drugo, crkva je ozbiljna institucija gde postoje crkveni zapisi, crkvene knjige u kojima se vodi evidencija. Nije to prepisvačka škola Ćirilo i Metodije, pa da može tek tako neko da uđe i slaže. Postoji procedura koja mora da se ispoštuje. Prvo moram da budem razvedena građanski, i taj dokument podnosim crkvi - navela je Tržanova koja je otkrila za šta je još morala da traži dozvolu crkve.

- I ne samo za crkveni razvod, prošli smo posebnu proceduru jer sam ja od Radomira starija 15 godina, pa smo morali i za to da dobijemo blagoslov crkve. Dakle, nek mi se taj čovek više skine. Koga više boli uvo? Ja sa njim nemam ništa, nemam nikakvu emociju prema njemu i pitam se dokle ćete me više povezivati s njim? Mi smo sada dva sveta, on je rijaliti učesnik, ja imam svoju karijeru i svoj život, nema potrebe da na bilo koji način budemo povezani - planula je pevačica koja je potom otkrila šokantan detalj:

- Crkva ne radi na poverenje, morali smo ozbiljnu papirologuiju da obavimo i proceduru. To nije kiosk. Osim toga, za Ivanovu informaciju, mi nismo ni bili zavedeni u crkvene knjige kao venčani. Evo i to da znate, pop je verovatno bolje video tada od nas, tako da mi crkveno nismo ni bili venčani. Ne znam kako, slučajno nas nisu upisali. Ipak, ja sam ispoštovala celokupnu proceduru kao da jesmo i priložila svu papirologiju kako bih bila čista pored sobom i pred ljudima koje volim - istakla je pevačica i zaključila:

- Njegove izjave su više bizarne, sada ga obavestite da je razveden i u crkvi i da ukoliko želi može i on da se venča. Ja mu od srca želim to. A ako ga nešto u vezi toga zanima neka pozove crkvu pa neka se raspita. Mene više ne zovite da komentarišem bilo koju Ivanovu izjavu u vezi bilo čega - zahtevala je Goca.

