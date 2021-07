ESTRADNI MENADŽER LEKA OTKRIO KAKVO JE STANJE U CRNOJ GORI: Ovde najavljuju proteste! Evo bez koliko nastupa je ostala estrada

Iako su pevači jedva dočekali da rade i nastupaju, nova odluka Crne Gore da zbog pandemije korona virusa zatvori klubove do 2. avgusta, iznenadila je srpsku estradu.

Veliki broj pevača unapred je zakazao nastupe na crnogorskom primorju, a nemogućnost da rade odraziće se na njihov budžet, koji je već godinu i po dana bio u minusu.

foto: Promo, Printscreen, ATA Images, Kurir Televizija, Dragana Udovičić

Koga će najviše od pevača pogoditi nova odluka Crne Gore, rekao nam je Goran Lečić, estradni menadžer koji nam se javio Skajpom uživo u Puls Srbije.

foto: Kurir televizija

- Nije baš tako kako se pisalo, do 12 časova je dozvoljena muzika, a do 1 je dozvoljen rad lokala sa baštom. Za sad je od danas, do drugog avgusta ta odluka. Ovde najavljuju proteste, ali videćemo šta će biti. Samo će par kluboba u Crnoj Gori biti oštećeno. Naši pevači koji nastupaju u tih par klubova imaju otkazane nastupe, ali to nije još definitivno. Đani, Sloba Radanović i Dara Bubamara su ostali bez jednog nastupa otprilike. Niko od pevača nije imao konkretan komentar, to su stvari na koje mi ne možemo da utičemo i pevači su navikli na ovu situaciju - rekao je Lečić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

