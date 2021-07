TRESLA SAM SE KAO PRUT KAD ME OTAC IZVEO NA BINU: Ana Bekuta se prisetila prvog nastupa i otkrila od čega ju je MUZIKA izlečila!

Pevačica Ana Bekuta decenijama važi za jednu od najkvalitetnijih i najboljih u svom poslu. Posle toliko godina iskustva, Bekuta je otkrila kako su izgledali njeni počeci.

foto: Pritnscreen

Iako bi danas malo ko pomislio da je ikada imala tremu, Anu Bekutu je tada trema "pojela".

"Prva trema i prvi nastup s mikrofonom, i sad ih se sećam. Moj otac pokojni, koji je bio samouki frulaš, me je poveo u kulturno umetničko društvo u Pribojskoj banji. Poveo me je da naučim da igram, a ja sam počela da pevam", počela je priču pevačica, pa otkrila kako je izgledao njen prvi javni nastup.

foto: Nemanja Nikolić

"Tada su se organizovale priredbe po selima. Svuda je postajao Dom kulture i sve je bilo baš na nivou. I sada, za vreme tih priredbi, u pauzama između igra neko je morao i da peva. Pevačica koja je tada trebalo da nastupi se razbolela, a mene je otac izveo na binu da pevam ja. Tresla sam se kao prut", ispričala je Ana.

"Muzika mi je pomogla da to prevaziđem, izlečila me je. I sada ono što vidite na sceni, to sam ja. Ja dok pevam postojim", poručila je pevačica.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs/S.M./Grandonline

Bonus video:

05:24 ana bekuta