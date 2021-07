Travelland vas vodi u Grčku već od sutra! Hoteli sa 4* i 5* po najnižim cenama

Najlepše more je ipak grčko, a za dobar odmor tokom leta ništa više vam nije ni potrebno. Travelland za vas bira najbolje hotele iz svoje ponude.

Spakuj opremu za plažu i kreni na odmor već sutra! Ukoliko se još niste odlučili kuda na odmor, evo prilike da odluku donesete što pre. Grčka je uvek destinacija za preporuku. Iz široke ponude turističke agencije “Travelland”, izdvajamo par zaista dobrih grčkih hotela koji ispunjavaju sva očekivanja.

Onaj kome nije problem da odmah spakuje kofere i krene već sutra na more, pravi izbor je čuveni Porto Carras Meliton Hotel & Spa 5* na Sitoniji. Već od 25.7 mesta ima za boravak na 7 noćenja (od 26.7. na 10 noćenja) uz uslugu polupansiona po ceni od 1555 evra (cena izražena po SOBI). Ista cena važiće do 21.8, a onda ona kreće da opada (u septembru je čak 1110 evra po sobi). Hotel je udaljen 2km od Neos Marmarasa i nalazi se na samoj peščanoj privatnoj plaži dužine oko 2 kilometara.

foto: Promo

U mestu Psakudia, 75km od aerodroma "Makedonias" u Solunu, i na 20m od peščane plaže nailazite na hotel Cronwell Sermila Resort 5*. Slobodnih mesta ima od 28.7. a najniža cena u avgustu je 1275 evra za boravak na 7 noći, uz uslugu All inclusive. Cena je izražena po sobi, ne po osobi.

foto: Promo

Kada je poluostrvo Kasandra u pitanju, dva hotela su za svaku preporuku jer su cene i više nego pristupačne. Za sobu i sedam polupansiona u avgustu treba izdvojiti najmanje 560 evra u hotelu Grand Otel 4*. Hotel se nalazi u mestu Hanioti i raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom. Smešten je na samoj obali, u blizini gradskog parka.

Hotel okružen bujnom vegetacijom i smešten na dugoj peščanoj plaži sa zlatnim peskom, a 800 metara od mesta Kalitea je popularan hotel Pallini Beach Hotel 4*. Deli teritoriju sa hotelom Athos Palace. Sastoji se od centralne zgrade od devet spratova i jednospratnih bungalova. Bez sumnje, savršen je izbor za porodice, parove i pojednince svih starosnih doba. Zlatne peščane plaže, slikoviti zalivi, tradicionalna sela, mala priobalna ostrva i zaklonjene uvale, čine Pallini Beach odličnim izborom za vaš letnji odmor. Možete rezervisati boravak na 7 noćenja već od 25.7. po ceni od 1019 evra (ostali termini su: 31.7; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.8; 4, 5, 11, 12, 18, 19.9.). Ukoliko je 7 dana na moru premalo, postoji i opcija od 10 noćenja po najnižoj ceni do 19. septembra od 485 evra (cena po sobi).

foto: Promo

O svm hotelima u Grčkoj se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija “Travelland” otvara svoja vrata svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

