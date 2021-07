SAŠA POPOVIĆ PUKAO 200.000 DOLARA ZA DVA AUTOMOBILA NA ELEKTRIČNI POGON Evo zašto je doneo OVU ODLUKU, jedna stvar je bila KLJUČNA

Doskorašnji suvlasnik "Grand produkcije" na ovaj potez se odlučio jer često putuje do Opatije, pa će mu ubuduće biti mnogo jeftinije da se vozi na struju nego da troši pare za gorivo

Saša Popović kupio je dva automobila na električni pogon marke BMW, čija je ukupna vrednost 200.000 dolara, saznaje Kurir.

Izgleda da je doskorašnji suvlasnik "Granda" odlučio da pare od prodaje kompanije, za koju je dobio blizu 15 miliona evra, troši isključivo na luksuz i uživanje u zasluženoj penziji. Otkako se povukao sa čela najveće muzičke produkcije, malo-malo pa čujemo da je nešto kupio ili da je novac investirao u neki biznis, što ranije nije bio slučaj. On je godinama bio posvećen "Grandu" i upravljao je svakim segmentom firme, pa mu je malo vremena ostajalo za sebe.

foto: Damir Dervišagić

Zato je sad došlo drugo vreme za njega. Pre nekoliko godina postao je vlasnik stana u Opatiji, gde odlazi vrlo često, čak nekad i na dva-tri dana kad ima slobodne termine u snimanju emisija "Zvezde Granda". Uzimajući u obzir da je to hrvatsko letovalište udaljeno od Beograda oko 560 kilometara i da mu svaki put treba pozamašna svota novca samo sa gorivo, ne čudi nas Sašin potez koji je nedavno napravio.

Kako smo saznali od izvora bliskog jednom od najmoćnijih ljudi u šou-biznisu, on je kupio dva automobila na električni pogon. U pitanju su luksuzne mašine marke BMW, čija je vrednost na tržištu oko 100.000 dolara. Dakle, Popović je za ovaj luksuz dao dvesta hiljada dolara, što je oko 166.000 evra. Jedna kola biće stalno u Beogradu na raspolaganju njegovoj porodici, supruzi Snežani, ćerki Aleksandri i sinu Danijelu, dok će druga koristiti samo Saša, i to za putovanja do Opatije. Osim po glamuroznom dizajnu, ove automobile ubuduće ćemo na ulicama lako prepoznavati i po registraciji, jer je Popović na tablicama stavio svoje inicijale SP.

foto: ATA images

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Sašom, ali on nam se nije javljao na pozive.

Popović je poznat po tome da je ljubitelj skupih automobila i da ih ima dosta u svom voznom parku. Poslednji koji je provozao u javnosti bio je BMW i8, koji je platio 150.000 evra. Pre toga je pazario džip "mercedes", koji vredi oko 50.000 evra, a poseduje još jedan takav koji je jeftiniji za 10.000. Takođe, on vrlo često po gradu vozi mali auto "smart", čija je cena oko 15.000 evra, jer mu je on praktičan za parkiranje.

Osim automobila, on je prethodnih dana postao i vlasnik dva luksuzna stana u naselju Beograd na vodi, bar prema pisanju domaćih medija. Nije navedeno koliko je para odvojio za tu investiciju.

foto: Kurir/A.J.Panić

