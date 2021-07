ANA OTPRATILA NATAŠU NA INSTAGRAMU! Nikolićeva čula da je Bekvalčeva u vezi sa njenim bivšim mužem, ali nije je samo to NALJUTILO!

Ana Nikolić ne želi da čuje za Natašu Bekvalac. Ona je otpratila koleginicu na Instagramu kada je čula da je u tajnosti snimila duet s njenim bivšim mužem Stefanom Đurićem Rastom. Ali, to nije sve, kažu dobro upućeni izvori.

Nikolićku su razljutile i priče da su Nataša i Rasta navodno u ljubavnoj vezi, ali i saznanje da je Novosađanka zakazala promociju na Adi Ciganliji baš u isto vreme kada je ona pevala na otvaranju jednog kluba u Beton hali u Beogradu.

Za razliku od nje, Nata Anu i dalje prati na popularnoj društvenoj mreži. Ipak, predstavljanje dueta "Iz daleka", koji je već na prvo slušanje oduševio fanove dve muzičke zvezde, nije pokvarilo Nikolićki posao, jer je i kod nje bilo ljudi i novinara koji su ispratili nastup.

Ovo nije prvi put da su se pevačice našle jedna drugoj na crti, jer i u junu prošle godine, istog dana su imale nastupe na samo nekoliko stotina metara jedna od druge na beogradskom Ušću. Nikolićka je u petak veče došla na nastup u čipkanoj haljini u pratnji brata Marka Nikolića, dok je Nataša nedaleko od nje blistala u beloj haljini. I ona je bila u društvu svojih sestara Kristine i Dragane Bekvalac. Bila je presrećna zbog nove pesme, ali je ipak osmeh s lica skinula kada su je novinari pitali da li je s Rastom u vezi:

- Ovo me jako rastužuje zato što u tako jednoj lepoj saradnji apsolutno nema prostora za nešto drugo osim muzičkog i artističkog spoja. Ljudi uvek moraju da pokvare, ali stvarno nisam ništa učinila da bih pokrenula takve tračeve. Ja sam izvođač kome nije potrebno da se pričaju takve stvari da bih dobila pažnju. Iza mene stoji 20 godina profesionalnog rada i nisam bilo ko da bi mi trebale takve stvari. Opet kažem rastužuje me to, čula sam ja za te priče, ali o tome nismo prokomentarisali niti jednu reč - rekla je Nataša, koja nije htela da priča o Ani Nikolić i o tome da li je Rastina bivša žena čula pesmu i kako je reagovala na taj spoj:

- Napravila sam ovu predivnu promociju da bismo se družili, da bismo predstavili nešto na čemu smo radili prethodnih meseci. Bilo šta sad da kažem neće ići u prilog ovoj promociji i preuzeće jedan ton koji ja ne bih volela. Ne postoji ništa loše, nikakva loša namera, a ja ću se praviti da nisam čula ovo pitanje, nadam se da razumete o čemu pričam - bila je izričita Bekvalčeva. I dok je ona slavila izlazak nove pesme, s druge strane grada Ana je izvodila svoje hitove. Ni ona nije zucnula reč o Rasti i Nataši i razlozima što ju je otpratila na Instagramu, ali je zato poručila da udajom nekome može da upropasti život:

- Drago mi je što baš ja otvaram ovaj prelep prostor i razmišljam, mada sam rekla nikad više, ali me je život često demantovao, pa ako se nekada ponovo budem udavala, mada čisto sumnjam, ovde ću se udavati. To je teško, za koga se udati, kome život upropastiti - rekla je na početku Ana i zapevala. I dok su pevačice bile okupirane svaka svojim poslom, Rasta je uživao u Crnoj Gori gde boravi zbog nastupa koje mora da odradi pre nego što mu u avgustu stave nanogicu koju će nositi godinu dana.

Nataša Bekvalac je otkrila da nema udvarača.

- Bio je neki pre tri meseca, ali je bio baš nespretan. Inače, mogu vam reći, da mi se niko ne udvara tri i po godine. Ne delujem ja zastrašujuće kao žena, ali sam jako počela sebe da poštujem, prihvatila sam sebe, počela sam da poštujem sve što jesam, sve što sam uradila i sve što imam u planu da uradim. Počela sam da respektujem sebe i kao majku i kao sestru i prijatelja i izvođača. Možda je i to razlog što ne postoji niko, ne zato što mislim da sam velika ili se pravim važna, prosto tako je.

Dubok dekolte Ani sevale grudi Ana Nikolić vodila je računa o svemu pa i da na nastupu ima dve haljine. Prva je bila crna čipkana, dok druga u žutoj boji sa dubokim dekolteom i šlicem. Taj dekolte je znao da zada i muke pevačici, pa se u jednom trenutku, dok je sedela na ivici bine i pevala s koleginicom Anđelinom, on raširio i njene grudi su mogle da se vide. Ana to nije ni primetila, već se unela u muziku i radila svoj posao.

Skupili se poznati Bobi Marjanović u provodu Za Anin nastup vladalo je veliko interesovanje, a priliku da se dobro provedu nisu iskoristili ni košarkaš Bobi Marjanović, glumac Luka Raco, kao i autor brojnih hitova Filip Miletić, poznatiji kao Filip Aspirinac. Svi oni uživali su u sjajnoj svirci i atmosferi u ovom novom klubu.

