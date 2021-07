PEVAČI PRE RIJALITIJA PEVALI ZA 300 €, A SADA UZIMAJU I DO 10.000 €! Nakon učešća u Zadruzi takmičarima vrtoglavo skočila cena!

Veliki broj učesnika "Zadruge" bavilo se pevanjem i pre nego što su ušli u rijaliti, međutim, neki od njih su baš uspeli sebi da podignu cenu i kvalitetno iskoriste to što su bili mesecima pod budnim okom kamera.

Slobodan Radanović je definitivno neko ko je obeležio ne samo prvu sezonu već i ostale, jer njegove ime se stalno pominje. Njega je proslavilo to što je tadašnju ženu Kiju Kockar prevario s Lunom Đogani. Kako kaže, i dan-danas vuče traume iz te sezone, ali je on to sve ipak lepo unovčio. Kristina Kija Kockar, ali i Radanović, u nekoliko navrata su isticali da je njen tadašnji muž, iako je kvalitetan pevač, za nastup uzimao između 300 i 500 evra. Nakon izlaska iz rijalitija ta suma se znatno uvećala, otišla je na 3.500 evra, a sada pevač po nastupu zaradi od 6.000 do 7.000 evra, kako navodi naš izvor.

Teodora Džehverović je takođe bila učesnica "Zadruge 1" i to joj se baš isplatilo. Pevačica je pre rijalitija, što se cene tiče, bila slična Radanoviću, a sada ga je, kako naši izvori tvrde, i prešišala. - Pre "Zadruge" uzimala je od 200 do 500 evra. Kada je izašla, to je skočilo na nekih 2.500 evra, i tako je bilo jedno vreme. Ona dosta ulaže u sebe i karijeru, sada zarađuje od 8.000 do 10.000 evra po nastupu. To ne treba da čudi jer je obožavaju i njeni nastupi su rasprodati, a na Instagramu je prati više od milion ljudi - rekao nam je izvor.

Poslednja sezona "Zadruge" takođe je bila ispunjena kvalitetnim pevačima koji pre rijalitija nisu vrteli zavidne cifre na nastupima, ali im je ipak ovaj format programa pomogao.

Mišel Gvozdenović peva dugi niz godina, on se takmičio i u "Zvezdama Granda", gde je zauzeo peto mesto, ali čini se da do sada nije imao dovoljno medijskog prostora da iskaže svoj talenat, pa mu je ova "Zadruga" odlično došla. Kako izvor blizak estradi tvrdi, on je retko kad imao tezge koje su plaćene iznad 600 evra, dok se sada to znatno promenilo. Za manje od mesec dana, kada je Mišel napustio kuću u Šimanovcima, njegova cena je skočila čak na 2.500 evra.

Šuška se da je Sandra Rešić konačno dobila honorar dosledan takvom vokalu kao što je njen. - I ona je pevala za smešne pare. Nekada pomislim da je poniženje da ona peva za 500 evra, a neko ko nema sluha uzima pet puta više. Sandri je sada skočila cena, napravila je dobru reklamu i sada uzima između 1.500 i 2.500 evra - dodaje naš izvor.

Reperi su imali dobru cenu i pre rijalitija, pa im je ovo sada samo dodatno podiglo honorar.

Sredinom poslednje sezone "Zadruge" došlo je do rasprave kada je Vladimir Tomović ustao i rekao da je Vuk Mob najplaćeniji reper na našim prostorima, ali je Nenad Aleksić Ša skočio i istakao da ipak sebe smatra za "najskupljeg" repera u Srbiji. Priča se da su se njihovi nastupi pre rijalitija kretali od 3.000 do 4.000 evra, a da sada mogu da uzmu oko 5.000 evra po nastupu, govori izvor blizak reperima.

