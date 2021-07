KADA SAM IZAŠAO NISAM ZNAO NI KAKO DA STOJIM: Kenan Tahirović priznao da li je Rialda bila uz njega u najtežim TRENUCIMA!

Kenan Tahirović i Rialda Karahasanović su svoju ljubav započeli tokom rijalitija "Zadruga 4".

Sada je Kenan progovorio o periodu kada je morao da napusti rijaliti zbog smrti oca. Kenanu je pre nekoliko godina preminula majka, a dok je boravio u "Zadruzi", javljeno mu je da mu je otac umro.

foto: ATA Images

On je tada napustio rijaliti, ali je rekao da je tada shvatio koliku je podršku imao, kao i da mu je Rialda bila najveća podrška:

"Ja pre nego što sam izašao, nisam znao ni kako stojim, ni šta radim, ni da li išta radim kako treba u toj "Zadruzi", onda kada sam izašao tim ružnim povodom, video sam otprilike da imamo tu podršku i zajedničku i ja sam."

"Naravno da sam od nje imao podršku kada se to desilo, bila je tu uz mene, podržavala me, njena podrška kroz sve to za mene je... Ojačana je veza kroz sve to", rekao je Kenan.

foto: Printscreen

