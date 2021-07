ŠA MI JE OTKRIO DA MU JE IVANA UKRALA DODATNIH 5.000 €, ALI NIJE ON SKROZ CRN: Reperov bivši drug nastavlja da iznosi PRLJAV VEŠ!

Marko Đedović je otkrio nove šokantne detalje o Nenadu Aleksiću Ša. Kako je bivši rijaliti učesnik rekao, on ne ratuje sa Ša jer je reper od njega slabiji.

Đedović je istakao da Nenada zbog svega treba da bude sramota.

"Štitio sam ga tamo, a imao sam osećaj da je baš ovako odvratan narodu kao što vidim sada da jeste. On i Tara Simov imaju nekih pet lažnih fan grupa, a dok mi pišu prepoznajem Tarine reči. Treba da ga je sramota zbog one žene što mu ništa nije uradila", rekao je Marko, pa nastavio:

"Koliko mi je samo ružnih reči o njoj rekao krijući usne rukama od kamere, a ja sam mu čitao sa usana. Pričao je sa kim je sve Ivana bila, o njenom bivšem poslu, o klabingu njenom. Ima tu i reči koje podležu krivičnom postupku, a reč je o utaji određene količine novca koji nije prikazao pri brakoravodnom postupku."

"Ostavio je te pare sa strane, a zasad nek bude tajna gde. Nisam mu poverovao u sve što je ispričao. Istina je da mu je Ivana na sudu uzela stan, dva lokala i određenu količinu novca, a on mi je rekao na finalu i da mu je ukrala 5.000 evra dodatno. U to ne verujem. Ne verujem ni njoj sve jer je, ipak, ona bila sa njim sedam godina, ali nije ni on skroz crn, niti je ona skroz bela", rekao je Đedović u emisiji "Džet set top 5".

