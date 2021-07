ONA JE MENI BILA PACIJENT, A JA NJEN DOKTOR! Kristijan opisao INTIMNI ČIN sa Miljanom, pa otkrio zašto ni otišao korak dalje!

Kristijan Golubović prokomentarisao je svoj odnos sa Miljanom Kulić, koji se menjao iz dana u dan, a trenutno nemaju nikakvu komunikaciju.

- Niti mi se javila, niti smo se čuli, ona mi je uvek interesantna, ja sam pravio sprdnju sa njom. Nešto komentarišu da me je izbacila iz takta, to nije istina. Ja smatram da nisam želeo da povredim Miljanu, niti da sam je povredio. Ja sam se sažalio, jako sam human, trudim se da pomognem svim bolesnim. Ona je meni bila kao neki pacijent, bio sam i kao doktor, i kao služavka, ovakav i onakav... Niko nije hteo, jer je odvratna! Ona je meni bila predmet sprdnje, vrlo je zlobna osoba, nije me stid da mi kažu bilo šta, ako sam nekome dobro učinio - počeo je Kristijan.

-Šta je tražila-to je i dobila. Ona nije moj tip, ja ne bih mogao da spavam sa njom, hvala Bogu da postoji Zola, koji može da spava sa njom. Ja sam joj rekao da ću je kad-tad je*ati usta, mogao sam kad sam hteo, ali nisam mogao da svarim. Ona je mene čekala u privatnom kupatilu u intimnom momentu, nikad u životu posle nisam ništa nisam imao sa njom - otkrio je Kristijan u "Narod pita".

