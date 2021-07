SKANDAL Taki kupio poklone Nataši Moskvi, ona ga iskulirala, a on ih ZAPALIO, GAZIO I SVE SNIMAO? Mina Vrbaški REŠILA DA PROGOVORI

Mina Vrbaški je otkrila šok detalje o Radomiru Marinkoviću Takiju, ocu Maje Marinković i o njegovom odnosu sa Natašom Moskvom.

Prema Mininim tvrdnjama, Taki je pokušao da zavede Natašu Moskvu, Majinu dobru drugaricu, ali mu to nije pošlo za rukom.

foto: Printscreen

Vrbaški je u emisiji ispričala da je Taki jednom prilikom kupio poklone za Natašu Moskvu i njenu decu, a kada mu se Nataša nije javila na telefon, on je navodno spalio igračke koje je hteo da pokloni njenoj deci, i sve to snimao, a potom gazio pepeo.

Mina je navela u emisiji "Narod pita" da poseduje pomenuti video snimak.

- Ništa novo od Maje, uvek se upetlja u moju vezu. Sa svakim mojim bivšim je ona bila, privlače je muškarci sa kojim sam ja imala nešto. Iznenadila me je poruka u kojoj me je Taki ružno komentarisao, vređa mog prijatelja Boru i mene da sam ku*vetina, priča Nataši Moskvi kako sam ja kriva što je ona izgubila tromesečni honorar. Čovek se hvalio da je on sa Moskvom, a zapravo je njega Nataša ignorisala i imam snimak gde je on zapalio poklone koje je kupio za nju i njenu decu. Videlo se na kraju ko je prijatelj kome - otkrila je Mina.

foto: Printscreen

"Moskva, sada vidim da pola slova nema... Upao mi telefon u Adu i mora u servis. Hteo sam da ti napišem, ona Bora provocirao Maju da ju je j***o i da ima snimke i fotke gole sa tobom i da si joj ti maćeha i sve joj uzela, a Mina unela informaciju u kuću. Ima klip, Maja je rekla: "Ako je Takiju lepo sa njom, ja je gotivim i volim". Mina joj se smejala i Maja je šutne u glavu i napravi haos, odveli je u zatvor i kaznili je tromesečnim honorarom. Poludela. Nisam hteo da ti pišem, a i to nema veze sa tobom. "C" prljavi i Mina k*rvetina od 2.000 dinara. Jbg. Čućemo se večeras čim stignem kući", stoji u prepisci.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Pink.rs

