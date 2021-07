ANA KOKIĆ ISPUNILA OČEVU POSLEDNJU ŽELJU DA SE POMIRE PRED NJEGOVU SMRT: Pevačica skoro 20 godina nije pričala sa tatom

Ana Kokić pomirila se sa ocem Stevanom neposredno pred njegovu smrt, saznaje Kurir. Pevačica i njena sestra Maja sa svojim roditeljima nisu pričale skoro 20 godina, o čemu je Kurir ranije pisao. Njihov otac je zbog toga mnogo patio, ali su mu ćerke ipak ispunile poslednju želju. Steva je mirno otišao na večni počinak, jer su mu naslednice došle u posetu i oprostile mu sve ono zbog čega čak dve decenije s njim nisu održavale kontakt.

foto: Dragana Udovičić, Zorana Jevtić

Anin pokojni otac često je svom okruženju isticao koliko mu je teško što nema kontakt sa svojom decom. Patio je zbog toga, ali su se stvari promenile kada se teško razboleo. Ana i njena sestra su čule da su male šanse da njihov otac ozdravi, pa su rešile da se vide s njim. Nedugo nakon toga, Stevan Kokić je preminuo. Naš izvor navodi da je razgovor između oca i ćerki bio veoma emotivan, ispunjen suzama.

foto: Zorana Jevtić

- Ana i Maja su posetile bolesnog oca. Izgladili su odnose i rešili sve što ih je tištalo sve ove godine. Mislim da je Stevan mirno otišao na onaj svet, jer je njemu ceo život bilo bitno samo da reši odnose sa njima dvema. Znate, on je i na pijaci i prijateljima, ma gde god da se pojavio, govorio koliko ga boli njihov odnos i to što ne može da dopre do ćerki i ako je pokušavao godinama. Na kraju se sve ipak rešilo. Nažalost, on nije dugo poživeo posle toga, žao mi je što nije mogao duže da uživa u njihovom pomirenju - rekao nam je naš izvor. Ekipa Kurira otišla je na pijacu na Konjarniku na kojoj je Stevan radio, a gde smo ga i pronašli pre nekoliko godina kada smo s njim razgovarali. Od tada su se stvari promenile. Nismo uspeli da nađemo sagovornika koji bi znao da nam kaže nešto više o odnosu pokojnog Kokića sa ćerkama neposredno pred njegovu smrt. Tezga na kojoj je on radio je sklonjena, ali uspomena na njega ostaće na pijaci na Konjarniku.

foto: Instagram

Kurir je pisao o porodičnim problemima Ane Kokić, a tada nam je Stevan ispričao da mu je jako teško što nije u kontaktu sa ćerkama i da bi najviše voleo da se njihovi odnosi poprave. Nakon razvoda Aninih roditelja, pevačica je istakla da se povremeno viđala sa ocem, ali da je to uglavnom bilo na njenu inicijativu i da su s vremenom skroz prekinuli kontakt. Ona je u više navrata izjavila da postoji porodični problem i da bi i ona i Maja volele da se to reši, ali u krugu porodice.

foto: Printscreen/Instagram

- Kad nas je napustio, nisam mogla da shvatim ozbiljnost majčinog i njegovog razlaza. Oni su se sudski razveli 1999. godine, u vreme bombardovanja. U početku smo se viđali, pa se to proredilo. Kada sam shvatila da se sa ocem uvek viđam na svoju inicijativu, rešila sam da više ne insistiram na tome. Bilo mi je teško, ali... Godinama ga nisam videla. Teško mi je i sada, ali mi je u samom početku bilo mnogo teže - rekla je pevačica tada za Kurir, dok je njen otac istakao da bi voleo da njegova deca čuju njegovu stranu priče.

foto: Dragana Udovičić

- Žao mi je što je sve tako ispalo. Priča njihove majke je dosta uticala na njih. Nemam ništa protiv, majka je majka, sve ja to razumem, ali mogli smo da sednemo da porazgovaramo, da se saslušaju sve strane i da se sve reši. Pokušao sam, meni je najteže što se tiče cele situacije, vreme će da pokaže sve. Bogu hvala, moja ćerka ima dve devojčice i one će da porastu. Život piše romane. Ana je moja ćerka i ja je volim najviše na svetu. Svoj deo krivice priznajem. Kriv sam i kajem se zbog svega. Svako bi voleo da povrati porodicu, pa i ja. Ali kada bi i druga strana rekla istinu, mnogo toga bi se promenilo - zaključio je tada Kokić, koji je izgubio porodicu zbog alkohola i kocke.

foto: Dragana Udovičić

Stupili smo u kontakt s Anom, ali ona nije želela da priča o ovoj za nju bolnoj temi.

- Ni ranije nisam pričala o tome, pa ne mogu ni sada. Nadam se da razumete. Hvala vam! - kratko nam je rekla pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/Ana Denda

