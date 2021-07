MINA SAZNALA ZA PRISAN SUSRET JELENE PEŠIĆ I FILIPA CARA! Vrbaški bivšem dečku imala da poruči samo JEDNO!

Nakon što je Filip Car objavio fotografiju sa Jelenom Pešić, njegova bivša devojka Mina Vrbaški je prokomentarisala tu situaciju i istakla da on slobodan da radi šta hoće.

foto: Printscreen

- Baš čudno, Jelena Pešić - prokomentarisala je Milica.

- Ne znam kako bih ovo komentarisala. To nije ništa što može da me dotakne. Nije tačno da sam se zbog Jelene pomirila sa njim, to su budalaštine. Ja sa Jelenom nikad nisam bila u svađi. Imale smo samo jedan sukob. Što se mene tiče, imaju svu slobodu. Ne smatram da je ovo uradio jer sam rekla da imam nekog - dodala je Mina.

- Jelena se uvek nađe kad je tako neka situacija za vraćanje udarca, kao da sedi u nekom žbunu i čeka... Ja mislim da Minu ne interesuje Car, da je bila svesna da ničega neće biti. A sada pitanje je i da li Jelenu interesuje Car i obrnuto. Mislim da sa jedne strane ima rijalitija, ne znam sa čije - poručila je Kemezova u emisiji "Narod pita".

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Kurir.rs/M.M.