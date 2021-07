IMALA SAM VEĆI PROBLEM SA MUŠKARCIMA NA POSLU NEGO U ŽIVOTU: Dedićeva otkrila da se svaki u nju ZALJUBIO, a evo šta je ona radila

Vesna Dedić na zanimljiv način dotakla se muškaraca.

Spisateljica i voditeljka otkrila je da li se plaši komaraca, pa je nastavila:

- Da. Ne vole me. Ali me zato ljudi vole. Većinski. I žene i muškarci. Kako gledaoci, tako i oni koji čitaju moje romane. Postoji i oni koji me ne vole, ali bože moj, šta da radim.

Da li vas tangiraju negativni komentari? Kako se borite protiv njih?

- Odavno se ne borim nizašta. Samo se trudim da dam najbolje što mogu od sebe, bilo da pišem knjige, snimam emisiju, da volim, da se družim... Sada da li će to nekome prijati ili ne, ja o tome ne mogu da odlučujem. Ali samo znam da mi bude lepo kada legnem u krevet i sebi kažem: "Dala sam sve od sebe, bolje nisi mogla".

Koliko vam se puta dešavalo u životu da izgubite sebe?

- Mislim da ne postoji čovek koji u jednom trenutku svog života nije na krilima ljubavi izgubio sebe. Prosto, ja sam napisala roman o tome i verujem da će devojke, žene, nažalost pronaći deo svoje priče. Ali ono oko čega sam se najviše trudila, jeste da će možda pronaći čitajući roman i način kako da se vrate sebi.

Koliko je zbog toga nekada bilo teško muškarcima da vam pariraju, da možda naprave kompromis ili ste uvek bili vi koji ste pravili prvi korak?

- Ja sam imala veći problem sa muškarcima u poslu, nego što sam imala sa muškarcima u privatnom životu. U privatnom živtotu muškarci su se zaljubljivali u mene i onda je njima i meni bilo dobro. I nije tu bilo nekih kompromisa. Kada je došlo do momenta da je pametno napraviti kompromis, ja nisam bila ta i onda sam odlazila. Razvodila se, raskidala i tako u nedogled. A u poslu mi je bilo mnogo teže. Novinarstvo je i danas, bez obzira na to što postoji mnogo novinarki koje su izuzetne, muški posao.

