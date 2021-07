JANA JE DANAS KRALJICA BAKŠIŠA, A PRVE PARE ZARADILA JE SA 13 GODINA: Svi su se pitali šta će žensko dete u kafani! Nije bilo LAKO

Jana Todorović u "Sceniranju" na Kurir televiziji otkrila je detalje detinjstva koje niko nije znao.

Pevačica je počela od rane mladosti, pa je priznala da je sa 13 godina počela da peva.

"Rođena sam na Kosovu. Živela sam na selu do 23. godine, pa sam kasnije Ivana upoznala. Počela sam ovim poslom da se bavim sa 13 godina. Imala sam bezvrižno detinjstvo, naši roditelji su nas učili da budemo samo dobra, vaspitana deca. Nije bilo lako u to vreme... Išla sam iz sela 15 kilometara do srednje škole, pohađala sam muzičku školu i hor. Roditelji su me uvek upozoravali da vodim računa i sa kim ću da razgovaram. Bilo je provokacija, baš vreme kada su krenule najveće demonstracije, bilo je hor od nas 100. Pevalo se i na albanskom i srpskom, tako je i profesorka pričala. Mi smo gledali naša posla, da ne izazivamo problem. Plašili smo se da ne zakasnimo na autobus, pa čekamo roditelje gde su nas ostavili", rekla je Jana i dodala:

foto: Kurir Televizija

"Ja sam bila solidan đak, pored toga što sam u kafani bila do 13. godine, ja sam uspela da završim školu. Ja ovim poslom nisam htela da se bavim, roditelji su me naterali, počela sam da pevušim sa bratom, roditelji su osetili da sam muzikalna. Počeli smo da pevamo po kafanama. Prvi put sam imala neki beli šešir, svi su me dočekali srdačno, ja sam okrenula gostima leđa i zapevala: 'Što me pitaš kako živim'. Svi su bili zadovoljni i od tog dana nisam izašla iz kafane."

foto: Kurir Televizija

"Svi su bili u čudu kako žensko dete da uđe tako rano u kafanu, ja to tada nisam razumela, ali mojih roditeljima nije bilo lako. Tata nas je vozio na sve nastupe. Dovoljno mi je bilo da mi tata da za jednu pljeskavicu. Honorar ne znam koliki je bio, ali negde oko 10 maraka, to je danas oko 5 evra. U to vreme je moj brat krio novac, nikome to nije dao, kada zafali, ja sam tražila od njega", zaključila je Jana i priznala da je najviše volela da sluša Šemsu kada je bila mala.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/K.Đ.