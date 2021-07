SLOBA ZNA DA SAM ZASLUŽILA! Rijaliti pobednica Nadica otvoreno o bivšem zetu i pomenula Kiju: Ona je luda, priželjkujem UNUČE!

Nadica Zeljković progovorila je o pobedi u rijalitiju, ćerki Kiji Kockar, ali i bivšem zetu.

RIjaliti pobednica otkrila je da li postoji mogućnost da uskoro dobije zeta.

- Čula sam nešto, i ona mi je nešto rekla. Ja tu ne zalazim. Čim nije tu ili bivši, mi to ne spominjemo - rekla je Kijina majka.

Da li biste voleli da se pohvalite da će Kija stati na ludi kamen?

- Ona je ovako luda, samo joj još kamen fali. Naravno da bih volela. Ako ne ceo kamen, bar pola. Priželjkujem unuče. Želim joj svu sreću i želim unuče, da se bavim sa nečim - poručila je Zeljkovićeva.

Da li vam je Sloba čestitao pobedu?

- Nije mi čestitao pobedu, nije mi se čak ni javio kad je pevao u "Zadruzi". To je na njemu. Poznavajući mene, siguran je da sam ja to zaslužila, s obzirom na to da zna kakva sam bila prema njemu - odgovorila je Kijina majka u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

