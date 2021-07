HTELI SU DA UDARE NA MOJE MAJČINSTVO! Pobednica Zadruge brutalno iskrena: Najlakše je udariti na moje skriveno ZLO!

Pobednica Zadruge 4 Nadica Zeljković istakla je u jednoj emisiji da su hteli da udare na njeno majčinstvo.

- Svi su hteli da udare na moje majčinstvo, da udare po meni da sam zla i Kenan je rekao da bi se odrekao takve majke. Niko u životu ne treba da se odrekne takve majke. On bi sve dao da je njegova majka živa, to je i Tomović rekao. Ja ne volim da plačem, ali uvek krenu neke suze kada se setim svega. Objašnjavam tu emotivu i hiruršim režim može da se zaleči da objasniš detetu. Oni su mene teško razumeli i napadali su me, nismo razgovarali do kraja rijalitija. Kad je izgubio oca čuo sam da nije razgovarao. Deco, niste prošli 1000 stvari kroz život. Mora da se ostvare i osete koliko je teško. Najlakše je udariti na moje skriveno zlo - rekla je Nadica.

foto: Printscreen

Usledilo je telefonsko uključenje, javio se gledalac Velibo.

- Preskočiću Ša, neka se odmori, neću da se mešam. Mani se tužbi. Ako si nešto pogrešnio, ne vidim da je Ivana nešto specijalno stradala i da je na aparatima. Pozdrav za pobednicu, muški se borila, to su godine za koje se to ne očekuje i ja podržavam. Đedović je meni zanimljiva osoba, on hoće da se izvuče da je neomitivan i hladan, a zapravo je to jedna tipična Frojsova odbrana. On ne bi sve to podnosio, tešio sve i svakog, štitio, upadao. Đedović čini Zadrugu jednim lepšim i pametnijim mestom. Ipak je Tara preterala kada ti nisi imao informacije, preko toga se ne prelazi. Verujem da se ona vezala i da imaš saosećanje - pričao je gledalac.

- Tara i ja se nismo pomirili, niti ćemo - rekao je Đedović.

- Kakve muke on je zaljubljen i srećan - dodala je Nadica u emisiji "Narod pita".

- Vidi se kad je nekome lice pod stresom, bez obzira što se on smeje - dodao je gledalac.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

