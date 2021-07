SPREMNI SMO ZA BRAK! Milijana Bogdanović se oglasila nakon vesti da ju je Ivan VERIO, otkrila i da se denser RAZVODI od ŽENE!

Nakon informacije da su se Milijana Bogdanović i Ivan Gavrilović verili samo dva dana nakon sahrane denserovog oca oglasila se Milijana.

foto: Printscreen/Instagram

Milijana nije isključila opciju braka sa Gavrilovićem, ali nije potvrdila da se veridba odigrala.

- Naravno da jedva čeka momenat da me zaprosi, hteo je u rijalitiju ali da ne bude da je "fejk" čekali smo to napolju. Sada kad je pokrenuta parnica za razvod braka možemo to i učiniti. Imali smo dosta prepreka koje je on, na moje zadovoljstvo, sa lakoćom prebrodio. Bilo ih je dosta koji su bili protiv ali su morali da prihvate, ljubav uvek pobedi. Sada kada niko nema ništa protiv toga radujemo se kao mala deca, naravno da jedva čekamo. Zahvaljujemo se svima koji podržavaju nasu takozvanu "Zabranjenu ljubav". Spremni smo ne samo na brak već i na sve ostalo - rekla je Milijana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Srbija Danas/M.M.

Bonus video:

01:03 IVAN GAVRILOVIĆ ŽENI LJUBAVNICU! Pevač otkrio kako je protekao SUSRET SA ŽENOM posle rijalitija i koji su mu planovi sa MILIJANOM!