IVAN GAVRILOVIĆ OTKRIO SVE TAJNE PORODICE MILOŠEVIĆ: Marija je mrzela Cecine pesme i nije fermala rođenu majku!

Ivan Gavrilović tvrdi da je njegova bivša devojka Marija Milošević, ćerka pokojnog predsednika Slobodana Miloševića i Mire Marković, mrzela pesme koje je pevala Svetlana Ceca Ražnatović i njene kolege, jer su narodnjaci. Denser je u intervjuu za Kurir otkrio i kako je posumnjao da su hteli da ga likvidiraju na letovanju kada je bio sa Slobinom mezimicom.

foto: EPA/ Slobodan_Pikula, Sonja Spasic

Na početku mi reci kakva je bila veza sa Marijom?

- Ta veza je bila više moranje nego želja. Volela me je jer je volela moju muziku. Narodnjake nije podnosila. Mrzela je narodnjake. Uh, ne možete da zamislite kako. Da ona sluša Cecu i sve ostale pevače, nema šanse. Užasavala se, ali je zato dens obožavala. Jednom prilikom je zakupila ceo klub samo da nas dvoje budemo zajedno. Platila mi je 15.000 maraka nastup samo da ja ne odem da pevam u inostranstvo.

foto: Dragan Kadić

Ko te je primorao?

- Ja sam se njoj dopao, onda je krenulo montiranje. Kada uđeš u taj krug, teško je izaći. Odmah mi je bilo jasno da nešto ne valja, ali ja nisam imao hrabrosti da kažem neću. Čekao sam momenat da bude to najbezbolnije za sve, ali ispalo je kontra.

Kakav je seks bio?

- Ništa specijalno. Glupo je da pričam. U tim trenucima i ne misliš na seks.

Kako je izgledalo kada predsednik tadašnje Jugoslavije dolazi u goste kod ćerke i zeta?

- Bilo mi je smešno i čudno u istom trenutku. On dođe i kaže: "Deco, igrajte se", a ja u tom trenutku imam 30 godina, ona je bila starija. Sloba tada i nije bio baš voljen, pa sam gledao da izbegavam susrete.

foto: Sonja Spasić, EPA

Kakva je bila Marija?

- Sve joj diraj, al' ćaleta nikako! Za njega je bila baš vezana. Mamu i nije fermala. Burazera onako. U toj palati gde smo živeli držala je samo Slobine fotografije. Na primer, on ide na važne pregovore za Kosovo i s njom dva sata pre toga razgovara. Ne znam da li je to bila patologija.

Kako ste raskinuli?

- Iznenada. Bili smo na moru u Grčkoj. Deveti dan sam video da se tu nešto sprema i da mnogo toga ne valja, a nemam pojma o čemu je reč. Ujutru se budim i vidim spakovani mi koferi. Policajac koji nas je čuvao obaveštava me da me vodi kući. Ja pitam: "Zašto me ti vodiš kući kad ja hoću da idem sam?" On mi kaže: "Dobio sam naređenje!"

foto: Printscreen YouTube, Kurir TV

Šta se onda desilo?

- Donosi on meni piće. Ja kažem neću da pijem tu kafu, stavio si neki otrov. On kao: "Jesi li ti normalan?", i popije on tu kafu. Mislio sam da hoće da me likvidira zbog nečega. Delovalo je kao da hoće da me se oslobode. Dok je on otišao da završi nešto, uzmem ja svoj ranac, i bežanija. Sva sreća da mi je majka pred put dala 1.000 maraka i sa tim novcem sam došao do Soluna.

Kako si se vratio u zemlju?

- Mi smo u Grčku ušli na diplomatski pasoš. Tri dana sam spavao na klupi u Solunu. Odlučio sam da odem u naš konzulat i tamo sam sve objasnio. Čovek mi je sredio putnu ispravu da se vratim i kupio autobusku kartu. Haos je nastao na granici.

foto: Youtube Printscreen

Kakav haos?

- Grk počeo da se dere i jedna žena mi kaže da mene zove. Priđem ja tom panduru, kad me on iz čista mira udari u stomak. Video sam sve zvezde. Pomislio sam: "Možda im je rečeno šta treba sa mnom da urade. Sad ću u Makedoniji da sviram klavir." Međutim, ispostavilo se da su me pomešali s nekim.

Kada si poslednji put bio u kontaktu sa Marijom?

- Nakon tog letovanja na Glifadi nikada se više nismo ni videli ni čuli.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić, foto printskrin jutjub, Sonja Spasić, Dragan Kadić

