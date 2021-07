NE DAJEM LJUDIMA PROSTOR ZA PRIČE: Elma karijeru započela 1993, živi u Novom Pazaru i otkrila TAJNU USPEHA NA ESTRADI

Elma Sinanović svoju muzičku karijeru započela je jo 1993. godine, a kako je muzički put gradila na temeljima svog talenta, ovom prilikom otkrila je šta je recept za to.

Naime, pevačica kaže da ljudima nikada nije dala povod za priče.

"Povučena sam i ne dajem ljudima mnogo prostora za neke priče. Nisam u Beogradu, živim u Novom Pazaru, i nisam deo tih društvenih dešavanja, tako da me to možda spašava. Stvarno se trudim da budem korektna i živim normalnim životom. Mislim da je to recept za uspeh, da se bude bez skandala. Ti skandali se kod nas mali i nameštaju", zaključila je Elma Sinanović u emisiji ''Premijera''.

