KAKVA ISPALA! IVAN GAVRILOVIĆ VERIO MILIJANU, A SAD MU SE SVI SMEJU! Bogdanovićeva pokazala prsten, nosi ga na pogrešnom prstu

Ivan Gavrilović verio je svoju ljubavnicu Milijanu Bogdanović, sa kojom je suprugu Marinu prevario pred kamerama rijalitija "Parovi".

Naime, on je na Instagramu podelio fotografiju na Instagramu na kojoj drži Milijanu za ruku, a tom prilikom su pokazali i verenički prsten.

"To je to", napisao je Gavrilović, a mnogima je zapalo za oko to što Bogdanovićeva nosi prsten na srednjem prstu, s obzirom da se verenički prsten nosi na domalom prstu desne ruke.

"Naravno da jedva čeka momenat da me zaprosi, hteo je u rijalitiju ali da ne bude da je "fejk" čekali smo to napolju. Sada kad je pokrenuta parnica za razvod braka možemo to i učiniti. Imali smo dosta prepreka koje je on, na moje zadovoljstvo, sa lakoćom prebrodio. Bilo ih je dosta koji su bili protiv ali su morali da prihvate, ljubav uvek pobedi. Sada kada niko nema ništa protiv toga radujemo se kao mala deca, naravno da jedva čekamo. Zahvaljujemo se svima koji podržavaju nasu takozvanu "Zabranjenu ljubav". Spremni smo ne samo na brak već i na sve ostala", rekla je Milijana.

01:03 IVAN GAVRILOVIĆ ŽENI LJUBAVNICU! Pevač otkrio kako je protekao SUSRET SA ŽENOM posle rijalitija i koji su mu planovi sa MILIJANOM!