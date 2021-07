ZAMOLIO ME DA NE OBJAVLJUJEM NJEGOVE FOTKE: Aleksandra Jeftanović prvi put progovorila o njemu, evo šta čime ju je OČARAO

Voditeljka Aleksandra Jeftanović dugo vremena bila je zaštitno lice rijaliti programa "Farma", a potom se zbog porodičnih obaveza povukla iz javnosti.

A nakon petogodišnje pauze ponovo se vratila na male ekrane.

Pet godina nisi radila kao TV voditeljka. Da li ti je nedostajala televizija?

- Ne previše, tim pre što sam od 19. godine na televiziji. Na početku karijere sam počela da radim emisiju „Siti“, koja je od samog starta bila ozbiljna mašina, pa mi je pauza izuzetno prijala.

Da li se kaješ zbog nekog projekta koji si radila u svojoj prošlosti?

- Ne kajem se što sam vodila rijaliti „Farmu“ jer je to bio drugačiji projekat od svega ostalog. Tačno je da se taj program nije obraćao gradskoj populaciji, ali za mene je to bilo neprocenjivo iskustvo jer sam posle toga mogla da vodim bilo koji format. Neverovatno je iskustvo kada vodite živ program četiri sata, bez pripreme, iz glave kako se kaže, sa milion kamera i velikim sistemom. Trebalo mi je godinu dana da se uhodam u sve to, a na početku se osetila moja trema, drhtao mi je glas, jer sam se plašila da li će to sve biti u redu. S druge strane, mnogo je lakše intervjuisati ostvarenog i obrazovanog čoveka koji priča o lepim stvarima, nego rijaliti učesnika koji je u afektu jer je pokazao svu svoju intimu u rijalitiju.

Da li si se odvikla od toga da mediji pišu o tebi?

- Moram ti priznati da jesam, mada se nikad nisam navikla na to da me bude baš briga kada je nešto loše, meni to nikada nije prijalo. Ni danas ne čitam komentare ispod tekstova da se ne bih osećala loše i mislim da to nikome nije prijatno. Televizijske zvezde nikada nisu privlačile veliku pažnju, što je u mom slučaju bilo odlično!

Moj suprug je stidljiv!

U skladnom braku si već nekoliko godina. Kako uspevaš da sačuvaš svoj privatni život od javnosti?

- Moj suprug ne voli da se javno eksponira. Nas dvoje smo se našli, on poštuje sve moje izbore, ali mu ne prija medijska pažnja. Stidljiv je čovek i ja poštujem taj izbor. Pre neki dan sam objavila jednu fotografiju na svom profilu na Instagramu i to je osvanulo na svim portalima, a tada me je zamolio da to više ne radim.

Aleksandra uživa u braku sa suprugom Aleksandrom Švrakom sa kojim ima dvoje dece - ćerku Anu i sina Aleksu. Podsetimo, Aleksandra je prethodno bila u braku sa sportistom Ognjenom Kajganićem.

kurir.rs/alo