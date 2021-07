MALOM ŽELJKU JE DANAS ROĐENDAN, A MILJANA SE PROVODI SA ZOLOM: Janjuš otkrio da je zvao Mariju Kulić i šta se dešava u ETNO SELU!

Marko Janjušević Janjuš otkrio je šta se dešavalo sa Miljanom Kulić i Lazarom Čolićem Zolom u Etno selu.

foto: Printscreen/Pink TV

- Kakva saznanja imaš, šta se dešava u Etno selu? Miljana je pokušala da nas obmane pre neko veče, a onda su kolege sa portala uhvatile kako je otišla u Etno selo - pitao je voditelj.

- Ja sam sa Krunom, možda sam jednom seo sa njima i popio kafu. Oni su u nekom ludilu. Pozvao sam Mariju i pitao sam je kako je i šta radi, ona je dobra žena. Ovo nije u redu sa Miljanine strane, danas je Željku rođendan. Voleo bih da ona ode u Niš i bude sa svojim sinom. Nema potrebe - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

- Pretpostavljam da prisniji odnos imaš sa Zolom? - dodao je Darko.

- Nemam, ako se sretnemo tu kad jede. Rekao bih ti. Totalno sam otišao na drugu stranu. Bili su do juče u etno selu, ona je trebala da ode i to bi bilo najpametnije. Treba da bude sa tatom, mamom i Željkom - dodao je Janjuš u emisiji "Narod pita".

- Upućujemo iskrene čestitke Kulićima i neka je Željko živ i zdrav - rekao je voditelj Darko Tansijević.

- Usledilo je telefonsko uključenje, javio se Toma iz Kikinde.

- Nemoj da spominješ više Maju. Janjuš nije smeo da se druži sa njom zbog nje. On nije smeo glavu da okrene, a ona je sa svima išla. Do 5 nisam spavao, non stop sam gledao. Nemoj da se ljutiš ALeks, on nije smeo, ona bi tebe napadala, ne bi imao mira. Je l' si videla kako je Mina prošla? Nije smeo glavom od stola da mrdne, čim digne glavu, kaže koga gledaš?

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:07 ŠTA JE RADIO ZOLA DOK JE MILJANA BRIJALA GLAVU? Bivši dečko Kulićeve uživa van rijalitija, zaboravio na nju! (VIDEO)