DABOVIĆKA BESNA NAKON PORUKA DA SE PROSTITUIŠE! Da li sam nekome nešto URADILA, UKRALA, OTELA? Svako ima pravo na svoje SKANDALE!

Košarkašica Milica Dabović često je na meti osuda na društvenim mrežama, s sada je na svom Instagram profilu poslala brutalnu poruku.

foto: Printscreen/Instagram

- Svako ima pravo na svoje izbore i svoje skandale, svako ima pravo na reč, na suze, na istinu, samo je pitanje hoće li je ispričati ili će sa istom u grob kao što većina ljudi danas radi... Mnogi se žale na nepravde, prevare i laži, pitam se šta bih ja trebalo da radim? Možda da plačem nad svojom sudbinom ili da nastavim da se borim sama protiv ostatka sveta, zla, pakosti, zavisti i ljubomore... I nastavila sam... Nekad je teško, nekad još teže, ali posle svakog pada i udarca sam sve jača, pa i život gledam nekim drugim očima, a i sada imam ono najveće bogatstvo, a to je sin- navela je ona, a onda se osvrnula na ljude, ali i na svoje vaspitanje.

- Bože, pitam te zašto je ta zavist toliko prisutna u nama ljudima, zašto jedan čovek-osoba ne može da nađe mir i isceli dušu? Zašto ima potreba da se priča loše o porodici ili onima koji su nam nešto dobro uradili? Zašto verujem ljudima? Je li to moj izbor ili su me moji roditelji tako odgajali, naučili? Zašto me boli sve što me boli? Zašto slušam pretnje, loša slova, čitam loše reči i uvrede? - zapitala se ona i nastavila:

- Da li sam nekome nesto nažao uradila, ukrala, ubila, otela ili sam na Boga gađala? Ja sam samo jedna mama koja sanja i ostvarujem svoje snove samo mukotrpnim radom, ja se borim i nikada ne odustajem, ja sam baš ta majka, sportista, ja sam žena i ponosna sam na to, a znam da su i ostale majke ponosne na sebe i na ono sto one zapravo i jesu! Nisam iskompleksirana ni luda...

foto: Printscreen/Instagram

- Istinu ću uvek govoriti, to je moja odluka i moj izbor života! Možete me voleti ili ne voleti, takva sam! Hvala svima od kojih zaista imam nenormalnu podršku i osećam je! Sada sama pokušavam da koračam napred i uradim pravu stvar... Ja ću uvek izabrati, ljubav, da volim bilo šta, bilo koga...da imam osmeh! - zaključila je Dabovićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Milica je nedavno dobija šokantne poruke od nepoznate osobe, te ih je i objavila na Instagramu.

- D*oco, što se ne hvališ malo kako si imala odnose sa ćaletom i što te tukao kad si ga varala? Što se ne hvališ kako te Šiptari t****u za keš po Albaniji i Kosovu dok tvoj sin sve to gleda? Što se ne hvališ kako si snimala po****u sa ženama i psima? - piše, između ostalog, u porukama koje je Milica dobila.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

