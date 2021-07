RAT DARKOVIH ŽENA: Marina Gagić pretila Barbari BATINAMA, a imala je BRUTALNU poruku i za Lazića!

Marina Gagić, bivša vernica Darka Lazića, napala je njegovu sadašnju devojku Barbaru Bobak. Ona je pobesnela kad je saznala da je nova partnerka njenog doskorašnjeg partnera izjavila da je Marinin i pevačev sin zove mama.

Kako Kurir saznaje, Marina je od Darka zahtevala da joj odmah da pevačicin broj telefona, kako bi joj rekla šta ima, međutim, on je to odbio. Tada je Gagićeva preko njihovih zajedničkih prijatelja saznala njen broj i odmah je nazvala, uputivši joj niz uvreda.

Izvor Kurira koji se našao na licu mesta kaže da su svi bili šokirani koliko je Marina bila besna, pošto je svi u društvu znaju kao mirnu, kulturnu i povučenu.

- Marina je poludela zbog pominjanja sina u javnosti, a naročito zato što Darko ništa nije uradio po tom pitanju. Očekivala je da će Barbari zabraniti da pominje njihovo dete. Zvala je Darka i tražila da kaže devojci da to više u životu ne ponovi i da joj da njen broj telefona da joj to i sama kaže, međutim, on ju je iskulirao i rekao da ne želi da se meša u to i da joj neće dati broj. Marina mu je poručila da će sama naći broj i da će se s njim tek razračunati. Ubrzo je preko svojih i Darkovih zajedničkih prijatelja došla do Barbarinog kontakta. Čim joj se Bobakova javila, Marina joj je uputila niz uvreda, što je pevačicu šokiralo, pa nije uspela ni da dođe do reči niti da se opravda - priča dobro obavešteni izvor.

Pored toga što ju je nazvala kurvom, zapretila je i da će je prebiti ako se još jednom bude usudila da pomene njenog sina Alekseja.

- Marina je bila toliko besna, u životu je nismo videli u takvom stanju. Ona je mnogo osetljiva na sina i jako je boli što Darko zanemaruje dete zbog veze s pevačicom. Zato je rešila i zakonski da goni Lazića, kako bi ispunio svoje obaveze prema detetu. Valjda joj se tad sve skupilo. Barbari je rekla da je najobičnija kurva i droljetina i zapretila da joj u životu više nije palo na pamet da njeno dete meša u te njene kurvinske priče, jer će je prebiti. Doslovno je rekla: "S Darkom možeš da se imaš seks još neko vreme, samo si jedna u nizu, ali mi sina ne pominji." Odmah posle toga joj je spustila slušalicu i malo se smirila, jer je rekla šta ima - završava izvor.

Podsetimo, u medijima se nedavno pojavila i informacija da se Marina nedavno udružila s Darkovom bivšom suprugom Anom Sević i da ju je zamolila za pomoć, jer navodno Darko niti viđa njihovog sina niti daje novac za njihovo izdržavanje.

Novinari Kurira pokušali su da stupe u kontakt sa akterima priče, ali se niko nije javljao na poznate brojeve telefona, sem Darkove bivše verenice Marine, koja nije htela da komentariše ni Barbaru ni Darka.

- Ja sam rekla da na tu priču stavljam tačku i da ne dajem izjave i tako će biti i ubuduće. Neka moj komentar na sve bude moj poslednji status na storiju - kratko je poručila Marina, koja je na Instagramu napisala: "Nakon kiše, neko je bara, a neko duga, do duše je."

