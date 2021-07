ČULA SAM DA ME LUNA PLJUVALA! Ermina Pašović nije znala šta ju je snašlo kad je napustila rijaliti, Đoganijeva joj se NE JAVLJA?!

Bivša rijaliti učesnica Ermina Pašović doživela je razočaranje kada je izašla iz "Zadruge 4" i saznala da je Luna Đogani pljuvala.

Kako kaže, sve vreme je bila uz Marka i nju i bodrila njihovu ljubav kada niko nije, pa joj je sad krivo jer su joj okrenuli leđa.

"Nisam se čula ni sa kim od Đoganijevih, čak ni sa Markom. Planiram da zovem Gagija da mu čestitam što je postao deda, to je najlepša stvar na svetu. Čula sam da me je Luna nešto pljuvala, iznenađena sam zbog toga, nisam očekivala to, a ne znam ni koji je razlog. Mnogo sam bila srećna kad sam čula da čeka bebu, Luna je stalno pričala da će ako ima sina da se zove Luka, a ako dobije devojčicu da će biti Mia, i eto, stvarno je dala devojčici ime Mia. Srećna sam zbog njih, jer znam koliko je želela da ostane sa Markom i da postane mama, ali ja da je zovem prva ne želim, smatram da zaista ništa nisam učinila ni rekla da bi me Luna pljuvala", kaže Ermina za "Star" i dodaje:

"Navodno je Luna rekla kako sam ja lagala da smo mi najbolji prijatelji i da oni mene tako nikada nisu gledali, a to je i istina, ja sam sa Markom bila super, više nego sa njom. Ne znam šta da kažem, ne kajem se što sam skakala za njih i branila njihovu ljubav, opet bih to uradila, a svako ima svoje, kako hoće. Ja znam koliko je meni Marko učinio i za njega sam tu uvek."

Ermina je zvala Lunu i Marka kada je napustila rijaliti, ali oni joj se nisu javili na telefon.

