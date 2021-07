ČORBA OTKRIO SVE O PRIJATELJSTVU SA KRISTIJANOM! Priznao u kakvom su odnosu SADA, a evo da li je promenio mišljenje o Kristini!

Milan Janković Čorba je gostovao u jednoj emisiji, a tom prilikom je progovorio o prijateljstvu sa Kristijanom Golubovićem.

- Čorba ispričaj mi kratko šta je sa tobom i Krsitjanom? - pitala je voditeljka.

- Znate da su se zbog ljubavi vodili ratovi, kad se čovek bori sa za ljubav zanemari prijatelje. Posvetili smo se našim životima i devojkama. Čujemo se u kontaktu smo, ali se nismo videli. Imam razumevanje za njega, nadam se i on za mene. Voleo bih da mi niko ne zameri od bliskih prijatelja. Gledam da se prilagodim novom životu. Najleše mi je sa Teodorom, nadam se da ćemo se videti - rekao je Čorba.

foto: Printscreen/Pink TV

- Ja se isto nadam. Uvek si prvo Kristijanu nosio, krivo mi je zašto tako mora da bude, uvek si bio uz njega - nastavila je gledateljka.

- Uvek sam bio tu i za njega iza Mišela. Uvek sam tu za prijatelja, sve što mogu da priuštim, motivišem, nasmejem, otpeam. Posvećan sam uvek, kao i Matoroj i Bori - dodao je reper.

- Verujem da si hteo da braniš njegov brak i da on ima dvoje dece - nastavila je gledateljka.

- Mislio sam da treba da utičem na njega, da vidmo šta je prava odluka. Uvek sam ga savetovao i smatram da mogu da posavetujem prijatelja. Malo smo se razišli, bilo je dosta nesuglasica. Mogu da demantujem ljude kad kažu da sam njegov potrčko, da sam bio onda bih ga uvek podržao - pričao je Janković.

- Ti si mu bio prijatelj. On se zaljubio kao tetreb - dodala je gledateljka iz Novog Sada.

foto: Printscreen/Pink TV

- Vidim da je prava ljubav. Zajedno smo imali neke planove, da idem sa njim, da idemo kod Despota - prepričavao je Čorba.

- Je l' i sad imaš mišljenje takvo o Krstini? - pitala je voditlejka.

- Ako se ona promeni, posveti i želi da bude drugačija, ja ću da kažem da se promenila. Svako ima šansu da se menja. Sad mislim o njoj, šta sam mislio. Ako budem video da se promenila, ako bude prilike da vidim -rekao je on.

- Da li si razočaran što prijateljstvo nije opstalo? - pitala je voditeljka Ivana Šopič.

- Meni Teodora nikad nije rekla da se ne družim sa njim, nemam nikavu kočnicu. Mislim da je Kristijan na odmoru sad, treba svi lepo da se odmorimo. Uvek smo veličali naš duh i prijateljstvo. On je meni uvek govorio da nije zaljubljen, ja sam mu verovao. Ali kako posle svega kad je sa njom, da verujem. Svako ima pravo da se zaljubi, verovatno nije bio svestan toga. Mislim da je osećao nešto i bio zbunjen. ta prisnost u rijalitiju vezuje ljude, ja sam i sam to osetio. Potreban ti je neko ko može sa tobom da iznese teške momente i trenutke. On je našao to kod Kristine, veličivao je uvek kao prijatelja, prepoznao je energiju i vremom se rodila ta ljubav - objasnio je Čorba u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink TV

