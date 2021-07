ZADRUGARI RASKRINKALI JANJUŠA I ALEKSANDRU: Bili su INTIMNI u etno selu, sve će joj se OBITI O GLAVU! A ONA ih je i videla ZAJEDNO

Kao bomba odjeknula je vest da su Aleksandra Nikolić i Marko Janjušević Janjuš uhvaćeni kako na parkingu razmenjuju nežnosti u gluvo doba noći.

Oni su se, naime, zajedno pojavili na jednoj privatnoj proslavi, posle koje su se grlili i ljubili na parkingu, a paparaco fotografije šokirali su njihove bivše cimere iz "Zadruge", koji su oduvek znali da među njima ipak postoji nešto više.

foto: Printscreen

Oni su se sada oglasili i dali svoj sud.

- Odnos Aleks i Janjuša su više nego jasni, očito su u vezi. Prija im, ne razdvajaju se, zajedno se druže... Čak sam čuo i da su imali s*ks pre par dana u etno selu. Njihovo druženje nije ništa novo, ali kosi se to sa principima Janjuša koji je uvek govorio da njemu Aleks može biti samo prijateljica, jer poznaje njenu stariju sestru, sa kojom je prijatelj... To mi se ne slaže sa moralnim kodeksima gospodina Janjuševića - započeo je svoje izlaganje Lepi Mića.

- Što se nje tiče, njoj će se i ovog puta sve obiti o glavu. Ispašće kriva za sve! Mislim da neke stvari očito ne štimaju i da to Janjuš sve radi iz inata Maji! Jasno je kao dan da je sva emocija, sva ljubav koju Janjuš poseduje usmerena ka Maji, može on da se koprca koliko hoće. Koliko god njihova veza bila ružna, divlja, neprirodna, ružna za gledanje, očito da je njegova emocija kod Maje i obrnuto, nego jedno drugom teraju inate. Ona se provodi u Budvi, on se vuče sa Aleks... Janjuš i Aleks zbog poznanstva njegovog sa njenom porodicom, prijateljstva za sestrom i protivljenja njene majke toj vezi, jako je ružno to što rade. Izgleda da su za komad kadra na portalu i intervju spremni na sve, to se očito odnosi na Aleks i Janjuša. Do slave, pa i preko kreveta - zaključuje Mića.

foto: Printscreen

Sličnog stava je i Marko Đedović.

- Janjuš nastavio rijaliti posle rijalitija, ma smešno mi je. Oni da su mogli zajedno bili bi kad su se "venčali" u Zadruzi. Nastavlja se prc parada. Janjuš namerno nastavlja da povređuje Maju, na šta ni ona njemu ne ostaje dužna. Odvratno mi je sve što rade, ali mislim da im je to jedini izbor. Toliko su se izblamirali u rijalitiju da više niko normalan neće s njima, pa i nemaju previše izbora već da se j*bu sa ljudima koji ih još samo hoće, a to su zagovornici prc parade i takvog načina življenja iz Zadruge. Daleko im lepa kuća, sva sreća pa ne odoh sinoć tamo iako sam bio pozvan. Janjuš nikad neće preboleti Maju - zaključuje Đedović.

foto: Printscreen

S druge strane, pevačica Sandra Rešić, koja je sinoć bila na istom veselju gde i njih dvoje, nije primetila da su njih dvoje u vezi, ali priznaje da joj je čudno bilo to što su došli zajedno, te je upitala Aleks šta se među njima dešava.

- Da li su u vezi ili nisu, nemam pojma. Oni su bili sinoć sa mnom, iskreno nisam primetila da se ljube, videla sam da su došli zajedno... Mislila sam da su bili zajedno u emisiji, ali mi je neko rekao da je emisija bila noć pre toga. Nisam previše obraćala pažnju na Janjuša, bila sam vesela sa neke druge strane. Nisam primetila da su u vezi, ne mogu da grešim dušu, a šta se posle dešavalo... Vidim sad da su otišli posle negde... Ako su zajedno, nek im je sa srećom, Bože moj! Ja sam sinoć u jednom trenutku pitala Aleks:"Otkud ti s Janjušem, je l' ste zajedno", ona mi je klimnula glavom u smislu - ne, i to je bio ceo komentar koji sam ja uspela da dobijem. Ne znam ništa o tome, ali su se pojavili na toj žurci sinoć zajedno.

foto: Printscreen

