TRAVELLAND PREPORUČUJE DVA TOP GRČKA HOTELA: All inclusive, 7 noći od 615€

U visokoj sezoni, prilično pristupačne cene za hotele sa 4 zvezdice i all inclusive uslugom. Izdvajamo dva hotela sa dva najlepša poluostrva Grčke.

Poluostrvo Peloponez se nalazi na jugu Grčke. Patra je najvažniji grad regije, i treći po veličini u Grčkoj. Nedaleko od Patre okružen zelenilom, kristalno čistom vodom, na posedu površine 35.000 m², smešten je hotel Porto Rio 4*. Hotel kategorizovan sa 4 zvezdice raspolaže prostranim, komfornim sobama sa čijih se balkona i terasa pruža očaravajući panoramski pogled.

Objekat se nalazi na samoj plaži, dok restoran hotela ima divnu verandu sa koje se pruža pogled na bazen. E pa upravo ovu udobnost i lepotu nudi agencija “Travelland” svima koji još nisu iskoristili svoj letnji odmor, a žele na more. Do 19.9. možete naći aranžman od 7 noćenja uz ALL INCLUSIVE uslugu po ceni od 615 evra. Cena je izražena kao cena po sobi.

Slobodnih mesta ima u sledećim terminima: 31. jul; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29. avgust; 4, 5, 11, 12, 18, 19. septembar. Najniža cena aranžmana na 10 noćenja je 875 evra po SOBI.

Na poluostrvu Kasandra, a u letovalištu Hanioti, nalazi se hotel Grand Otel 4*. Raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom. Usluga u hotelu je polupansionska. Za sobu na 7 noćenja u avgustu treba izdvojiti najmanje 560 evra. Slobodnih mesta ima već od 31.7. U septembru je najniža cena aranžmana čak 435 evra.

Ne čekajte da vam leto prođe u nekom iščekivanju. Ne planirajte mnogo, već pakujte kofere i pravo na more!

O svm hotelima u Grčkoj se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija “Travelland” je otvorena svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.