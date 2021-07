KOMŠIJE VESNE ZMIJANAC RAZVEZALE JEZIK Pevačica sprema proslavu povodom rođenja unuke, omiljena je u kraju, a ONA joj ZAMERA JEDNO

Većinu svog slobodnog vremena pevačica Vesna Zmijanac provodi u pravoj oazi mira koju je napravila na planini Bukulji, nadomak Aranđelovca, a njene komšije su sada progovorile o pevačici.

Vesna je u blizini Garaškog jezera krajem devedesetih godina sagradila kuću kao iz bajke. Kako navodi njena spremačia, Vesna ovih dana namerava da za svoje komšije napravi slavlje u čast rođenja unuke koju su joj podarili ćerka Nikolija Jovanović i zet Relja Popović.

Kako pevačica provodi dane na Bukulji, otkrila je njena kućna pomoćnica.

- Vesna tokom dana sređuje baštu, dvorište, sprema… Ponaša se kao sav normalan svet. To je jedna obična žena. Ona radi sve po kući, omiljena je u kraju. Svi je vole ovde. Mogu da kažem da je Vesna za mene super! Kod nje radim tek tri meseca. Noćas je kasno legla, bila je kod ćerke, sinoć je doputovala, tako da sada spava - ističe ljubazna gospođa.

Proslavu povodom rođenja druge unuke Zmijančeva će ovih dana upriličiti verovatno u prelepom i prostranom dvorištu svoje vikendice koje krase raskošna breza, uredno pokošena trava, cveće i drveće, dodala je njena spremačica.

Vesnina prva komšinica takođe za pevačicu kaže da je pristupačna, prijatna, da se uredno svim komšija javi kada ih sretne, te da je vrlo ljubazna.

- Ja sam sa Vesnom na “dobar dan”, ne pijemo baš kafu zajedno. Viđam je često, stalno dovodi pse koje udomljava i hrani. Druži se sa komšijama koje su takođe muzičari, ali klasične muzike. Normalno se oblači, opušteno, često je u šortsu i majici. Na ulici proćaska sa svima, najnormalnija moguća žena, bez ikakvih kompleksa. Skroz je opuštena, kao da nije poznata pevačica. Za Uskrs sam joj videla ćerku i zeta, bili su kod nje, i oni su baš super. Nikada nisam čula da je ovde imala neki konflikt ili problem, ili da neće nekome da se javi. Znam da šeta dosta po prirodi, sama odlazi u prodavnicu po namirnice - kaže Vesnina prva komšinica.

Prodavačicu iz obližnjeg marketa je otkrila šta Vesna svakodnevno kupuje od potrepština.

- Dolazi nam ona skoro svakog dana da kupi šta treba. Uglavnom uzima sokove, vodu, posebno kada ima radnike na imanju. Kupuje hranu, ponekad i namirnice za spremanje ručka. Sasvim je normalna i prirodna. Često proćaskamo, nađemo neku temu. Nije baš uvek raspoložena, ali je prijatna, u suštini. Ljubazno se javi i meni i svima.

Za Zmijančevu svi meštani imaju samo reči hvale i ističu da je omiljena ličnost u selu, te da im je čast što je odabrala baš Bukulju za izgradnju vikendice.

Njena dugogodišnja prijateljica Nena je imala reči hvale za Zmijančevu, ali i neku zamerku.

- Vesna je jedna divna osoba, koja je verovatno u životu jako loše prošla, tragično. Znate, nije mala stvar da vam najbolja drugarica “preotme muža” – prisetila se gospođa davnih dana, kad se Vesna razvela od harmonikaša Miroljuba Aranđelovića Kemiša, a malo nakon toga se njena prijateljica Zorica Brunclik udala za njega.

- Ali ona je naša najbolja pevačica. Duša me boli kada vidim kako sada izgleda, to nije “ona” Vesna. Poistovetila se sa nama ovde, sada je jedna sasvim obična žena. Ali moram vam priznati šta me je mnogo pogodilo. Pozvala sam je da peva nama, penzionerima, a ona me je arogantno odbila rekavši: “Kako vas nije sramota da mene zovete da ja pevam penzionerima?” Nisam mogla da verujem, penzioneri su je toliko želeli, oni je obožavaju jer je došla ovde da živi. Niko ne bi to uradio, pa ni sama Ceca! Zašto se ona ne bi ponosila time, nego nadmeno to odbija. Zamolila sam je da dođe da otpeva samo pet pesama, nije htela, verovatno jer je ona “nivo” u odnosu na nas. Mada, ona je tada bila u Beogradu, možda je i zbog toga odbila. Mi nismo ni planirali da joj platimo, već da joj pričinimo čast, ali ona nije želela, možda i zbog toga. Trebalo bi da se malo spusti na zemlju, da ne leti previše. Ali na stranu to, ona je vrhunska pevačica, ona peva srcem, dušom i telom – tvrdi Nena, koja je na pomen pevačice jedva dočekala da kaže koju reč.

