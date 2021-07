ALEKSANDRA MLADENOVIĆ ŽELI DA BUDE KAO MILICA PAVLOVIĆ: Pevaće u filmu o Kosovskom boju!

Pevačica Aleksandra Mladenović postala je deo kratkometražnog dokumentarnog filma o Kosovskom boju, ekskluzivno saznaje Kurir.

foto: ATA images

Pevačica će otpevati naslovnu numeru koja će pratiti ovaj projekat. Prema rečima našeg dobroobaveštenog izvora, pevačica iz Samarinovca bila je jedina opcija koju su producenti ovog kratkometražnog filma imali na umu. Čim je dobila zvanični poziv, Aleksandra je oberučke prihvatila novi izazov.

- Informacija vam je tačna. Aleksandar Avramov, koji je potpisao tekst i muziku za pesmu "Lazarica" mog kolege Uroša Živkovića, pozvao me je da budem deo novog kratkometražnog filma o Kosovskom boju. Pesma se zove "Zvona Roterdama" i jako se radujem premijeri. Ne smem da otkrivam unapred previše detalja, sve ćete uskoro čuti - rekla je Aleksandra za Kurir.

Ona ističe da je oduvek želela da se oproba i u glumačkim vodama i da bi volela da zaigra u nekoj seriji kao njena koleginica Milica Pavlović, koja ima glavnu ulogu u seriju "Pevačica".

foto: Stefan Stojanović

- Baš bih volela da jednog dana dobijem i pravu, veliku glumačku ulogu u nekoj seriji ili filmu. Znam sa kamerama, to mi je urođeno, pa verujem da bih se super snašla u celoj priči. Super mi je što je Milica Pavlović dobila glavnu ulogu u seriji "Pevačica", sigurno je to sjajno odigrala, i ja bih volela nešto slično. To je dokaz da se pevači sjajno snalaze i u ulozi glumaca - završila je Mladenovićka.

Ovo nije prvi put da poznati pevači pevaju naslovne numere u serijama i filmovima, koji su postali veliki hitovi. Pre Aleksandre, u sličnoj ulozi našli su se i pokojni Šaban Šaulić, Aleksandra Prijović, Saša Matić, Stefan Živojinović u seriji "Ubice mog oca", Jovana Nikolić, Vojaž u filmu i seriji "Južni vetar" i mnogi drugi.

foto: Printscren

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:48 ALEKSANDRA MLADENOVIĆ O ODNOSU SA MIHAJLOM ŠAULIĆEM: Nismo u vezi, prijatelji smo! Otkrila da li ima DEČKA