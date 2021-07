PALE TEŠKE PROZIVKE! BARBARA PORUČILA LAZIĆEVOJ BIVŠOJ: Marina je ljubomorna! Biću MAMA njenom sinu kad se udam za DARKA!

Svađa između bivše i sadašnje partnerke pevača Darka Lazića intrigira javnost već danima. Naime, Barbara Bobak ne prestaje da provocira Marinu Gagić, bivšu verenicu svog dečka Darka Lazića, ali joj ni majka folkerovog sina ne ostaje dužna.

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Nakon što ju je Marina pozvala, vređala je i pretila joj da će je prebiti, o čemu je Kurir pisao, Gagićeva je poručila da je njen bivši partner i njegova, kako je rekla, nazovidevojka ne zanimaju, dok je Bobekova za Kurir istakla da je devojka iz Pećinaca totalno nebitna.

Pevačica koja se okušala u poslednjoj sezoni "Zvezda Granda" kaže da Marina na sve načine pokušava da joj se umeša u vezu sa Darkom, sa kojim uživa već nekoliko meseci. Ona se u izjavi za naš list osvrće i na pretnje koje joj je Gagićeva uputila pre nekoliko dana, kad je saznala da je Barbara izjavila da je Marinin i pevačev sin zove "mama". Bobakova je potvrdila da je do telefonskog poziva zaista došlo, ali da nije dozvolila da Gagićeva ode predaleko u svojim pretnjama.

foto: Printscreen/Instagram

- Koga, bre, boli k*rac za Marinu više? Što se ona nama meša u vezu kad je ne pominjemo uopšte i nebitna nam je totalno? Darko i ja uživamo, ona je devojka ljubomorna na nas. Na njene pretnje ne obraćam pažnju, smešna mi je. Normalno da ću ja sutra kao Darkova žena biti mama njegovom sinu, ne znam šta joj to smeta? - istakla je devojka iz Futoga.

Za Darka tvrdi da je ljubav njenog života i da su kao stvoreni jedno za drugo.

- Danas smo Darko i ja razdvojeni i već mi mnogo nedostaje. On ima nastup u Bosni, a ja sam tu na nekom veselju, evo me na pauzi. Radim samo tako, razbijam se od posla. Darko je ljubav mog života, mi smo kao jedno. Više neću da dajem izjave, nemojte me zvati, a počinje mi i blok, moram da prekinem - završila je Barbara.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Novinari Kurira pokušali su da stupe u kontakt i sa Marinom da bismo čuli njen komentar na ove Barbarine tvrdnje, ali nam se nije javljala na mnogobrojne pozive.

Podsetimo, do otvorenog sukoba između Marine i Barbare, o čemu je Kurir prvi pisao, došlo je nakon što je Barbara u jednom intervjuu pomenula Darko i Marinino dete. Pored toga što ju je u žestokom telefonskom razgovoru nazvala k*rvom, zapretila je i da će je prebiti ako se još jednom bude usudila da pomene njenog sina Alekseja.

Pošto je to opet učinila ovom prilikom, ostaje da vidimo kakvi su sledeći koraci ogorčene bivše Lazićeve verenice.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/A.P.

