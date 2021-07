DOŠAO JE POLUMTRAV, JEDVA JE GOVORIO, SVI SMO PLAKALI KAD SMO GA VIDELI Glumac otkrio potresne detalje POSLEDNJEG susreta s Džejom

Pevač Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine od posledica srčanog udara.

Iza sebe je ostavio brojne hitove, a nekoliko meseci pred smrt pojavio se u jednom filmu gde je otpevao svoje dve pesme.

foto: Dragana Udovičić

On je tada na premijeru filma došao sa ćerkom Marijom i nije skidao osmeh sa lica. Međutim, glumac Bane Vidaković sada je otkrio potresne detalje sa snimanja.

foto: Dragana Udovičić

"Bilo je dosta tužno i potresno na tom snimanju zato što je on od onih likova koji su se oduvek isto ponašali. Jedva je došao na snimanje, jedva je hodao. Na naše zapanjenost otpevao je dve pesme, iako je već jedva i govorio, međutim, on je toliko želeo da to odlumi. Jezda je počeo da plače, ja sam isto ali sam se sklonio u stranu jer je bilo glupo da svi na setu plačemo. Gledali smo njega onako maltene polumrtvog", rekao je Vidaković.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

Bonus video:

03:08 EKSKLUZIVNI SNIMCI SA GLAMUROZNE PROSLAVE ROĐENDANA DIDI DŽEJ: Želim da večeram sa MADONOM, vreme je da me svi sa BALKANA podrže!