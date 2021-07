TA STOLICA PUNO VREDI ZATO NIKO NE NAPUŠTA ŽIRI! Saša otvoreno o ZG i potkačio Milija: Žika i ja smo dosta radili, red je na njega

Saša Popović progovorio je o narednoj sezoni "Zvezda Granda", žiriju, ali i o saradnji sa Aleksandrom Milićem Milijem.

- Žiri ostaje isti, ako neko ne otkaže i ne predomisli se. Mada ne verujem u to, ta stolica puno vredi. Boje se, puno to sve košta. Milija ja nikako ne mogu da smenim. Vlasnici su odlučili da on bude direktor i postavili ga tu gde jeste. Njegov zadatak je da spremi pesme za pobednika i sad mi je lakše, jer ja to više ne radim. Žika i ja smo to radili godinama, a sada je na Milija red - rekao je on.

Popović se osvrnuo i na čitavu situaciju koja se događa Tanji Savić u porodici.

- Tanja Savić je naše dete. Sa ove distance, ona se pojavila 2003. godine i od tada je prošlo 18 godina. Nju je Grand napravio i žao mi je zbog svega što joj se dogodilo. Oslobodili smo je dve godine pre ugovora, jer je bila trudna, a ovo što joj se dešava nije lepo. Mi je volimo i podržavamo.

Aca Lukas prozvao je "Grand" u svojoj knjizi da je njihovo takmičenje za zvezde namešteno i da u tome nije hteo da učestvuje. Saša na to ovako odgovara.

- Nisam pročitao to delo, niko mi nije javio da se nalazim u knjizi. Što se nas tiče, uvek se cenilo pevanje. To ne može niko da porekne. Ako imamo u vidu čitavu plejadu pevača, toliko njih smo iznedrili da je nelogično reći da se ne ceni pevanje. Evo poslednje sezone, svi finalisti su sjajni pevači.

