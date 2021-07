Samo u Travelland-u promo cene grčkih hotela 4*

Promo cene za superior sobu!

Za aktivan porodični odmor topla preporuka je hotel Grand Victoria 2* superior. Nalazi se na oko 400m od centra Haniotija, u blizini velikog supermarketa i samo 350m od organizovane peščane plaže. U centru hotelskog kompleksa nalazi se mali bazen i bujna mediteranska bašta. Gosti mogu da koriste ležaljke i suncobrane oko bazena. Sa izborom između polupansiona i all inclusive paketa, sigurno ćete uživati u izvrsnim prednostima koje hotel nudi. Boravak na 7 noćenja u ovom hotelu košta najmanje 415 evra (cena po SOBI) uz polupansionsku uslugu. Ali ono što je najbolje za porodicu sa dvoje dece je cena superior sobe od 485 evra. Za 10 noćenja ta cena iznosi 699 evra. Slobodnih mesta po specijalnoj ponudi naći ćete u agenciji “Travelland” od 1. avgusta (termini: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.8; 4, 5, 11, 12, 18.9.)

Takođe, u mestu Hanioti je smešten Grand Otel 4* koji nudi boravak na 7 i 10 noćenja, sa najnižom cenom po sobi od 435 evra. Raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom. Usluga u hotelu je polupansionska. Mesta ima već od sutra, 31.8.

Nedaleko od Patre (grad na Peloponezu) okružen zelenilom, kristalno čistom vodom, na posedu površine 35.000 m², smešten je hotel Porto Rio 4*. Hotel kategorizovan sa 4 zvezdice raspolaže prostranim, komfornim sobama sa čijih se balkona i terasa pruža očaravajući panoramski pogled.

Objekat se nalazi na samoj plaži, dok restoran hotela ima divnu verandu sa koje se pruža pogled na bazen. E pa upravo ovu udobnost i lepotu nudi agencija “Travelland” svima koji još nisu iskoristili svoj letnji odmor, a žele na more. Do 19.9. možete naći aranžman od 7 noćenja uz ALL INCLUSIVE uslugu po ceni od 615 evra. Cena je izražena kao cena po sobi. Slobodnih mesta ima u sledećim terminima: 31. jul; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29. avgust; 4, 5, 11, 12, 18, 19. septembar. Najniža cena aranžmana na 10 noćenja je 875 evra po SOBI.

Hotel okružen bujnom vegetacijom i smešten na dugoj peščanoj plaži sa zlatnim peskom, a 800 metara od mesta Kalitea je popularan hotel Pallini Beach Hotel 4*. Deli teritoriju sa hotelom Athos Palace. Sastoji se od centralne zgrade od devet spratova i jednospratnih bungalova. Bez sumnje, savršen je izbor za porodice, parove i pojednince svih starosnih doba. Zlatne peščane plaže, slikoviti zalivi, tradicionalna sela, mala priobalna ostrva i zaklonjene uvale, čine Pallini Beach odličnim izborom za vaš letnji odmor. Možete rezervisati boravak na 7 noćenja već od 31.7. po ceni od 1019 evra (ostali termini su: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.8; 4, 5, 11, 12, 18, 19.9.). Ukoliko je 7 dana na moru premalo, postoji i opcija od 10 noćenja po najnižoj ceni do 19. septembra od 699 evra (cena po sobi).

Nikad dovoljno vremena na moru, zato svaki dan koristite kvalitetno. O svm hotelima u Grčkoj se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija “Travelland” je otvorena svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

