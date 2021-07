NE IDEM MU SAMA NA GROB JER MISLIM DA BIH SE ONESVESTILA! 3 godine od SMRTI Olivera Dragojevića, supruga Vesna NEUTEŠNA

Legendarni pevač, Oliver Dragojević preminuo je pre tačno tri godine, 29. jula 2018. godine nakon teške bolesti.

Njegova supruga Vesna i dalje se ne miri sa gubitkom voljenog supruga sa kojim je provela 50 godina zajedničkog života.

foto: Printscreen

- Uvek me je zvao “ženo”, gotovo nikad mi nije rekao “Vesna”. Teško je još i danas, ne idem mu sama na grob jer mislim da bih pala u nesvest. Još i danas kad zazvoni telefon mislim da me on zove - rekla je ona.

Vesna se krajem prošle godine povodom obeležavanja Oliverovog rođendana oglasila za hrvatske medije i otkrila na koji način je pevač voleo da proslavlja svoje rođendane.

foto: Printscreen

- Na dan Oliverovog rođendana, ako ne bude kiša, najradije bih šetala. Nećemo ništa posebno obeležavati, setićemo ga se, naravno, svako na svoj način – rekla je ona tom prilikom i dodala da Oliver nikada nije voleo velika rođendanska slavlja, ali je svećice uvek morao da duva.

foto: Beta

Kurir.rs/I.B/Slobodna Dalmacija

