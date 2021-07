TAKI POTVRDIO! MAJA IDE KOD HIRURGA ČIM SE VRATI IZ CRNE GORE: Jeste nešto čudno, daću sve za moju ĆERKU!

Maja Marinković pre nekoliko dana priznala je ostala bez dinara, a sada se suočila sa novim problemom, estetske prirode.

Njen otac Radomir Marinković Taki se oglasio i istakao da i on vidi da su njeni silikoni čudni i da je vodi kod hirurga čim se ona vrati iz Crne Gore.

- Iskreno da vam kažem, čekam nju da dođe iz Crne Gore, pa ćemo da vidimo šta treba da se radi. Moraćemo do hirurga da on vidi šta se dešava. Lagao bih kad bih rekao da i ja ne vidim to što vi kažete, jeste nešto čudno. Meni je bitno samo da nije nešto ozbiljno, a ako treba, ja sam, kao i uvek, tu za svoju ćerku i sve ću joj dati u životu - rekao je Taki.

Inače, Maja trenutno boravi u Crnoj Gori, a kako domaći mediji prenose problem su joj napravili silikoni u grudima.

- Maja bi mogla da padne u očaj pošto je i silikoni izdaju. Gde baš sad kad se nameračila da radi i sama zaradi za život?! Poslednjih dana nema gde nije stigla hvaleći se na društvenim mrežama fotkama sa raznih morskih žurki i pena-partija. Možda je baš takav tempo i presudio da se Janjuševoj bivšoj grudi izduvaju kao balon - kaže izvor iz Crne Gore i dodaje:

- Usred najtežeg perioda kada se bori da preboli najveću ljubav, te finansijskog kraha, usled kog sada nije u prilici ni da ode na remont, ostaje bez glavnih atributa zahvaljujući kojima je i nastojala da prebrodi krizu. Uzdala se u top-telo, a sada je i ono izdaje. Verujemo da će joj, kao i dosad, tata Taki i ovog puta izaći u susret i iskeširati popravku po povratku u Beograd.

