BAKA PRASE JE DEMON, ZBOG NJEGA NAS NE VOLE! Jutjuberka OPLELA ŽESTOKO po kolegi, pa progovorila o ZARADI!

Jutjuberka Va Vana progovorila je o Jutjubu, zaradi i kolegi Bogdanu Iliću poznatijem po nadimku Baka Prase.

U intervjuu za Mondo, jutjuberka, objasnila je da pravi razliku između Bogdana i Bake:

"Pa moj stav o Bogdanu Iliću je stvarno… Ja njega stvarno gotivim. Meni je on dosta privatno onako drag. Normalan je totalno dečko, i stvarno ga gotivim. Svesna sam koliko ljudi ima dosta predrasuda o njemu, ali imaju s razlogom jer se on tako predstavlja ali ja ga stvarno, stvarno gotivim. A Baka Prase sa YouTube-a je… Ne znam ko je to? Demon neki u njemu. Demon!"

A kada je reč o zaradi jutjuberka, Va Vana kaže da je Baka Prase kriv što ljudi pogrešno mišljenje imaju o jutjuberima i njihovom novcu.

"Ja mislim da ljudi čak ne bi znali koliko mi zarađujemo danas, čak nas ne bi oporezivali da mi ili jedan jutjuber to nije tako javno pričao. Tačnije nije jedan jutjuber, više njih je malo o tome pričalo ali on je baš imao onako, baš je napravio bum od toga. I verovatno ljudi kada su videli koliko on zarađuje, šta sve i koja kola kupuje i slično… Ja njega gotivim, već smo ga spominjali sad ali verovatno su onda oni bili u fazonu koliko vi to zarađujete i tada su krenula ta pitanja".

