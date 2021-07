VEZU OD 3 GODINE RASKINULA JE ZA 3 MINUTA! Nadica žestoko oplela po Kariću i Jovanu, pa mu odgovorila na PROZIVKE upućene Kiji!

Pobednica "Zadruge", Nadica Zeljković progovorila je o sukobu sa Stefanom Karićem i Jovanom Ljubisavljević.

Ona se na samom početku dotakla provokacija koje je Karić uputio Kiji.

foto: Printscreen

- Ja sam shvatila da se on bavi tim majicama koje su urađene, a pre svega ja nisam Kockar. Ne verujem da on mene indirektno proziva. Nema tu digradiranja, čak se ni Kija nije oglasila. Mislim da je sve to krenulo kada je njih uvatio Kijavitis. On je kometarisao kada su bile moje uspomene, bila je Kija, a Stefan je uskočio sa komeNtarom da su to Kijine uspomene - rekla je Nadica.

- Meni je odnos koji su on i Jovana imali u nekim situacijama bio surov. Ja sam Ciletu sve govorila i pomagala mu, i on će meni biti Cile uvek. On i Kija su se družili, a da li će se družiti videćemo. Nije mi jasno to što se pravi taj medijski rat, ali me ne zanima. Ja sam kometarisala sve iz Zadruge u kojoj sam ja bila. Ako njemu treba medijska pažnja, nek dolazi u 50 majica na kojima piše Kockar- rekla je Nadica.

foto: Printscreen

Voditeljku je zanimalo kako Nadica komentariše odnos Jovane Ljubisavljević i Karića:

- Za mene je ogomna uvreda ono što je on njoj pričao. Nisam mogla da verujem da je ona njemu prešla preko onih reči i ružnih stvari. Ja sam njoj skretala pažnju na sve, podržavala je zbog veze sa Lukom, a onda dođe Stefan Luka ne postoji. Tada sam shvatila da je ona htela da ima priču, što sa Tomovićem, što sa nekim drugim. Gledala sam je drugačije. Ušla u vezu sa Stefanom i odmah njena ogromna promena, pokazala se. Vezu sa Lukom od tri godine raskinula je za tri minuta u rijalitiju - rekla je Nadica.

Zeljkovićeva se dotakla i Filipa Cara i njegovog ponašanja u "Zadruzi".

foto: Printscreen

- Sve mu je oprošteno, on je mene obožavao, ja sam njega baš volela. Najviše sam imala svađe, jer je bio loš prema Mini, i te psovke koje je pričao - rekla je Nadica.

- Jeste li pomislili da bi on mogao tako nešto da uradi, neki vid nasilja? - glasilo je pitanje.

- Karakter nekoga i koliko su granice nekoga, nisam ja znala kako će se on ponašati. Ja sam bila ogorčena kako se ponašao prema njoj. Nisam znala da li će biti prema meni nasilan. Ja sam stala u njenu odbranu, bilo mi je odvratno da mora da trpi njegove uvrede, jer je ona bila baš jako zaljubljena u njega - pričala je Nadica.

- Ona je meni to rekla, ja sam sigurna da je bila mnogo zaljubljena, a posle se to sve izjalovilo, prešlo u svađe i tuče. On je mene gotivio, dobro je dete, samo je malo izgubljen - nastavila je Nadica.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:08 KIJA PROVOCIRA U KUPAĆEM KOSTIMU! Pokazala OBLINE, a onda snimila GRUDI u krupnom kadru i rasplamsala maštu muškarcima!