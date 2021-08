IVANA JE SUVO ZLATO, ŠA NEMA ŠTA DA MI SE JAVLJA! Tomović otvoreno o odnosu sa reperovom bivšom, pa progovorio o Zadruzi 5!

Vladimir Tomović neće da plati kaznu od 50.000 evra Zadruzi, iako se ugovorom na to obavezao ukoliko dođe do diskvalifikacije, što je u njegovom slučaju bilo.

Crnogorac u intervjuu za Kurir poručuje da od produkcije očekuje da ga časte, jer je mnogo uradio za šou program, a ne isključuje mogućnost i da se nađe među takmičarima u narednoj sezoni od jeseni. Naravno, ako mu dobro plate. - Kada je zadruga u pitanju, nikada neću reci nikada. Ne dugujem Pinku ni jedan jedini dinar. Sve što sam dobio, odradio sam i ja sam očekivao da me oni debelo časte, a ne da mi salju tuzbu. To nije u njihovom maniru, ali dobro, ljudi se menjaju.

Šta bi radio kada bih ušao u Zadrugu?

- Pa, dominirao. Jasno kao dan. Devedeset devet posto ljudi iz rijalitija ne zna matematiku i pravopis iz osnovne škole. Sa takvima žongliram kao Ronaldinjo sa onim starim loptama za fudbal - krpenjačama.

A ako ti ponude veliku sumu novca?

- Kada bih bio plaćen onoliko koliko zaslužujem i kada bih bio poštovan onoliko koliko vredim, zašto da ne. Mada, vidim da su kojekakve protuve već potpisale ugovor za Zadrugu 5, tako da sebe baš i ne vidim među njima.

U Kakvim si odnosima sa Ivanom Aleksić?

- Sa Ivanom sam u super odnosima. Ona je suvo zlato. Predivna devojka.

Da li ti se javljao Ša, jesi li mu oprostio sve?

- Šalite li se sa mnom kada me pitate da li se on javljao? Sta ima on da mi se javlja? Sta ja imam njemu da opraštam?

kakvo mišljenje imaš Kristijanu Goluboviću?

- Nikakvo. Sve što je pričao je palo u vodu. Ostavio divnu ženu i razveo se. On i Ša su mi u istom košu, ne vidim razliku između njih. Stid i sram bilo sve one koji su unutra napadali Ša, a za isto nedelo i sramotu ćutali Kristijanu kada je prevario zenu. Smuči mi se kada pomislim kakvi jadnici tamo žive i opstaju do kraja. Ljigavci sve do jednog.

A o Mikiju Đuričiću?

- Čujem da je on rekao da sam ja bolji neprijatelj nego deset rijaliti prijatelja. Normalno da sam bolji kada sa mnom uvek zna na čemu je. Neka je ušao da zaradi koji dinar za porodicu. Meni je žao bilo kada je diskvalifikovan. To sada kazem. Mogao je biti mnogo mudriji ali je to budaletina kao i ja koja hoće protiv sistema. Voleo bih da se opet vidimo u rijalitiju. Ne mrzim ga. Ako me vidite u Zadruzi 5 znajte da idem na pobedu kao što bih počistio sve u Zadruzi 4 da sam ostao do kraja.

Biznis cveta Tomović proširuje posao Kako si zadovoljan poslom koji se pokrenuo? foto: Privatna Arhiva, Printscreen - Ne žalim se. Kada je posao u pitanju, ako rešim nekretninu u Sutomoru koju imamo, u Bartuli pravim veliki akva park. U planu su nam još dva velika bazena za decu sa vodenim atrakcijama.

