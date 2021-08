NE KAJEM SE ZBOG ZATVORA, IŠAO BIH TAMO BAR JEDNOM GODIŠNJE! Boban Rajović se ne stidi ROBIJE, sada sve iznenadio izjavom!

Pevač Boban Rajović dvaput je bio u zatvoru, a greške koje je pravio u mladosti reklo bi se da su ga naučile pameti, iako se ni zbog čega ne kaje u životu.

Naime, on je ispričao kako su izgledali dani kada je bio pritvoren i kako je uticalo na njega.

foto: Damir Dervišagić

– Da je bilo drugačije, ko zna šta bi tu bilo. Zatvor me je dosta promenio i kada bi se sada vratio iz početka, opet bih sve isto uradio. Ko god nije bio u zatvoru mislim da je propustio dosta toga u životu – rekao je Rajović i istakao da se ne stidi svoje prošlosti, te da mu je to bilo dragoceno iskustvo.

– Ne bih savetovao, ali to je veliko iskustvo u životu i ko god nije bio ne može da zna šta je to. I samo da napomenem zatvor nije nešto zbog čega se kajem. U zatvoru sam bio zbog saobraćajnih prekršaja. U jednoj sređenoj državi ideš u zatvor zbog nekoliko saobraćajnih prekršaja, prolaska kroz crveno svetlo i svađanja sa policajcem koji te je zaustavio. Iskren da budem, voleo bih da idem u taj zatvor o kom vam pričam, bar jednom godišnje, pošto je tamo kao da si na odmoru. To je otvoreni zatvor, možeš da izađeš kad god hoćeš – objasnio je Rajović nedavno.

foto: ATA Images

Kurir.rs/I.B/Alo

